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Ptt Motif Kart İle Memurlara Özel Hizmet Verecek
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PTT Motif Kart ile Memurlara Özel Hizmet Verecek

PTT MOTİF KART İLE MEMURLARA ÖZEL HİZMET VERECEK

PTT, memurların harcamalarında indirim sağlayacak ve puan toplamasına imkan verecek Motif Kart'ı hizmete sunuyor.

Tarih : 12 Ocak 2018, 02:30
Puan Ver : Ptt Motif Kart İle Memurlara Özel Hizmet Verecek(8/10)4

PTT ile Memur-Sen Konfederasyonunun iş birliğiyle memurlara yaptıkları harcamalarda indirim sağlayacak, para ve puan toplamalarına imkan verecek "Motif Kart" hayata geçirildi. Farklı sektör ve hizmetlerdeki 4 bine yakın iş yerini kapsayan kart, şubat itibarıyla kullanılmaya başlanacak.

"MEMUR-SEN İLE PROTOKOL İMZALANDI"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce hedefleri arasında Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ın adına bir vakıf kurulması ile memurlara avantaj sağlayan "Motif Kart" projesini başlatılması bulunduğunu söyledi.

Hamamönü'ndeki Mehmet Akif İnan Vakfının açılışını geçen hafta yaptıklarını anımsatan Tonbul, "Motif Kart"ın hayata geçirilmesi için de PTT ile protokol imzaladıklarını bildirdi.

"PTT'NİN SAĞLADIĞI TÜM AVANTAJLARA SAHİP"

Motif Kart'ın PTT'nin sağladığı bütün avantajların yanında üye iş yerinin sunduğu imkanları da kapsadığını bildiren Tonbul, şunları kaydetti:

Farklı sektör ve hizmetlerdeki 4 bine yakın iş yeri şu an Motif Kart'ın bünyesinde. Kartın kullanılmaya başlanmasıyla kısa sürede iş yeri sayısının daha da artacağını düşünüyoruz. Kart, temel olarak kullanıcılarına yaptıkları harcamalarda indirim sağlayacak, para ve puan verecek. Memur-Sen'in 1 milyon üyesi ve aileleri düşünüldüğünde Motif Kart, gerek kullanıcı potansiyeli gerekse de kapsadığı iş yeri sayısı bakımından dünyanın en değerli avantaj sağlayan kartlarından biri olacak.

Tonbul, "Motif Kart"ın şubat itibarıyla kullanılmaya başlanacağını bildirerek, kartın sadece Memur-Sen üyeleri ile ailelerine verileceğini belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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