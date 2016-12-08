

PTT A.Ş. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından başlattığı dövizden Türk lirası'na dönüş uygulamasıyla milli ekonomiye büyük destek verdi. 15 temmuz'dan bugüne kadar şirket hesabındaki yaklaşık 172 milyon dolar ile yaklaşık 20 milyon avro Türk lirası'na dönüştürüldü.







Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) sadece ulusal ve uluslararası alandaki işve işlemleriyle değil, Türk Lirası'na verdiği değerle de milli ekonomiye büyük katkı sağlıyor. 176 yıldır her dönemde ülkesi ve milletinin yanında yer alan PTT A.Ş., Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ardından başlattığı dövizden Türk Lirası'na dönüş uygulamasıyla hem ülke ekonomisine destek verdi hem de kar elde etti. 15 Temmuz'dan bugüne kadar PTT A.Ş. hesabındaki yaklaşık 172 milyon dolar ile yaklaşık 20 milyon avro Türk Lirası'na dönüştürülerek milli ekonomiye katkı sağlandı.







kaynak:yenişafak