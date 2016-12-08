O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ptt 'den tl kampanyasına destek

PTT 'DEN TL KAMPANYASINA DESTEK

PTT, hesabındaki 172 milyon dolar ile 20 milyon Euro'yu Türk Lirası'na dönüştürülerek, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından başlattığı dövizden Türk lirası'na dönüş uygulamasıyla milli ekonomiye büyük destek verdiğini açıkladı.

Tarih : 08 Aralık 2016, 12:48
Puan Ver : Ptt 'den Tl Kampanyasına Destek(9/10)10


PTT A.Ş. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından başlattığı dövizden Türk lirası'na dönüş uygulamasıyla milli ekonomiye büyük destek verdi. 15 temmuz'dan bugüne kadar şirket hesabındaki yaklaşık 172 milyon dolar ile yaklaşık 20 milyon avro Türk lirası'na dönüştürüldü.



Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) sadece ulusal ve uluslararası alandaki işve işlemleriyle değil, Türk Lirası'na verdiği değerle de milli ekonomiye büyük katkı sağlıyor. 176 yıldır her dönemde ülkesi ve milletinin yanında yer alan PTT A.Ş., Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ardından başlattığı dövizden Türk Lirası'na dönüş uygulamasıyla hem ülke ekonomisine destek verdi hem de kar elde etti. 15 Temmuz'dan bugüne kadar PTT A.Ş. hesabındaki yaklaşık 172 milyon dolar ile yaklaşık 20 milyon avro Türk Lirası'na dönüştürülerek milli ekonomiye katkı sağlandı.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Ptt    Den  Tl  Kampanyasına  Destek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER