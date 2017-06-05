Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

ptt çalışanı1 milyon lira çalıp firar etti, pavyonda yakalandı

PTT ÇALIŞANI1 MİLYON LİRA ÇALIP FİRAR ETTİ, PAVYONDA YAKALANDI

Çalıştığı PTT'den 1 milyon lira, bankalardan sahte evraklarla 873 bin lira çekerek firar etti, İstanbul'da bir eğlence mekanında yakalandı.

Tarih : 05 Haziran 2017, 08:56
Puan Ver : Ptt Çalışanı1 Milyon Lira Çalıp Firar Etti, Pavyonda Yakalandı(10/10)10


 Amasya'nın Taşova ilçesindeki bir PTT şubesinde çalışan Saadettin G. adlı memur, PTT'nin ATM'si, kasası ve veznesinden toplam 1 milyon lira para çekti.



Saadettin G., postaneye gelerek işlem yapan vatandaşlardan 21 kişinin kimlik bilgileriyle de sahte evrak düzenleyerek çeşitli bankalardan 873 bin lira para çekerek firar etti.



Zanlı, istanbul'daki bir eğlence mekanında yakalandı. İfadesinde 'Borcum vardı' diyen SaadettinG., tutuklanıp cezaevine konuldu.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Ptt  Çalışanı1  Milyon  Lira  Çalıp  Firar  Etti  Pavyonda  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER