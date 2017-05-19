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Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
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ptt 5 yılda 60 bin kişiyi işe alacak

PTT 5 YILDA 60 BİN KİŞİYİ İŞE ALACAK

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, 2023'e kadar PTT'nin 40 bin olan çalışan sayısını 100 bine çıkarcaklarını, 4 bin 500 olan işyeri sayısını da 15 bine yükselteceklerini belirterek, "Böylece hangi yöne gidilirse gidilsin 20 dakika bir PTT işyerine ulaşılacak" dedi.

Tarih : 19 Mayıs 2017, 16:51
Puan Ver : Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak(5/10)4


Bozgeyik, PTT Yönetim toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, PTT ailesinin ülkenin dört bir köşesinden gelen 81 ilin CEO'larının bir araya geldiği yılın ikinci değerlendirme toplantısında, şirketin muhasebe, planlama ve icraatlarının değerlendirmesinin yapılacağını söyledi.



İleriye atılacak adımların konuşulacağı toplantının stratejik bir önem taşıdığını dile getiren Bozgeyik, "Biz bu toplantıları yaparken şirketin dünya markası olma hedefini, nerede olduğumuzu gözden geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bakanımızın koyduğu hedefler ve ülkenin geldiği noktadaki adımlar, çalışma programının içindeki ana stratejiyi oluşturuyor" diye konuştu.



Geçen yıl ülkenin yaşadığı olumsuz gelişmelere rağmen PTT'nin dimdik ayakta durduğunu belirten Bozgeyik, şirketin 4 bin çalışınıyla ülkenin her köşesinde memlekete hizmet ettiğini bildirdi.



Bozgeyik, Türkiye'nin en köklü şirketi olan PTT'nin ülkenin ileriye gitmesi için çalıştığını anlatarak, son 15 yılda PTT'de önemli hamleler yaptığını bildirdi.



 



kaynak:sabah








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