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PTT 2 bin 500 personel alacak! İşte koşullar

PTT 2 BİN 500 PERSONEL ALACAK! İŞTE KOŞULLAR

PTT, bin 671 gişe ve büro görevlisi, 829 dağıtıcı olmak üzere toplam 2 bin 500 sözleşmeli personel alacak.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 14:50
Puan Ver : Ptt 2 Bin 500 Personel Alacak! İşte Koşullar(8/10)4

PTT, bin 671 gişe ve büro görevlisi, 829 dağıtıcı olmak üzere toplam 2 bin 500 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 15 ila 21 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

BAŞVURACAKALRIN KPSS'DEN 60 PUAN ALMASI GEREKİYOR

Gişe ve Büro Görevlisi için başvuracak adayların, Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 70, dağıtıcı kadrosu için ise adayların KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Başvurular, 15 Ağustos'ta başlayıp 21 Ağustos'ta son bulacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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