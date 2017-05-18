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psn'de flaş indirimler başladı

PSN'DE FLAŞ İNDİRİMLER BAŞLADI

Sony'nin dijital oyun mağazası PSN'de flaş indirimler başladı. Güncel oyunlar ve tüm platformlarda geçerli olan indirimler haberimizde.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 10:13
Puan Ver : Psn'de Flaş İndirimler Başladı(8/10)9


Sony'nin dijital oyun mağazası PSN'de flaş indirimler başladı. Güncel oyunlar ve tüm platformlarda geçerli olan indirimler haberimizde.



Sabah saatlerinde Microsofttarafında XboxOneiçin yapılan indirimi sizlere duyurmuştuk. Hatırlamak ya da okumak için tıklayın. Sony'nin de oyunculara benzer bir teklifi var. Firmanın faal platformlarıPlaystation 3, Playstation 4ve PSVitaiçin flaş satış teklifi başladı.



Firmanın dijital mağazası Playstation Store'de geçerli olan indirimlerde 110‘dan fazla oyun yer alıyor. İndirim fiyatları Amerika mağazası üzerinden Dolarbazlı açıklandı. Dolayısıyla fiyatları Dolar olarak vereceğiz.



İndirimler arasında dikkat çekenlerden birisi Doom. ID Software'nin sevilen FPS'si Doom, 20 Dolar‘a düştü. XCOM 2ve eleştirilerin odak noktası No Man's Sky ise 24 Dolar‘a geriledi. Yeni sayılabilecek Mirror's Edge Catalystve PS Vita çapraz oynama desteği sunanAxiom Verge, 10 Dolar‘a düştü.



İşte platformlar için öne çıkan diğer indirimler



Playstation 3



Mass Effect Trilogy – 15 Dolar

Red Faction: Guerrilla – 4 Dolar

XCOM: Enemy Within – 6 Dolar

The Bureau: XCOM Declassified 2 Dolar

Soldner-X 2: Final Prototype Complete Bundle (PS Vita çapraz oynama) -2.59 Dolar



PS Vita



Axiom Verge (PS4 çapraz oynama) – 10 Dolar

Slain: Back From Hell (PS4 çapraz oynama) – 5 Dolar

Big Sky Infinity (PS3 çapraz oynama) – 2.49 Dolar

Alone With You (PS4 çapraz oynama) – 4 Dolar



Bu hafta çıkacak oyunlar (16 Mayıs – 21 Mayıs)








Etiketler: Psn  De  Flaş  İndirimler  Başladı    haber

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