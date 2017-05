Sony'nin dijital oyun mağazası PSN'de flaş indirimler başladı. Güncel oyunlar ve tüm platformlarda geçerli olan indirimler haberimizde.



Sabah saatlerinde Microsofttarafında XboxOneiçin yapılan indirimi sizlere duyurmuştuk. Hatırlamak ya da okumak için tıklayın. Sony'nin de oyunculara benzer bir teklifi var. Firmanın faal platformlarıPlaystation 3, Playstation 4ve PSVitaiçin flaş satış teklifi başladı.



Firmanın dijital mağazası Playstation Store'de geçerli olan indirimlerde 110‘dan fazla oyun yer alıyor. İndirim fiyatları Amerika mağazası üzerinden Dolarbazlı açıklandı. Dolayısıyla fiyatları Dolar olarak vereceğiz.



İndirimler arasında dikkat çekenlerden birisi Doom. ID Software'nin sevilen FPS'si Doom, 20 Dolar‘a düştü. XCOM 2ve eleştirilerin odak noktası No Man's Sky ise 24 Dolar‘a geriledi. Yeni sayılabilecek Mirror's Edge Catalystve PS Vita çapraz oynama desteği sunanAxiom Verge, 10 Dolar‘a düştü.



İşte platformlar için öne çıkan diğer indirimler



Playstation 3



Mass Effect Trilogy – 15 Dolar



Red Faction: Guerrilla – 4 Dolar



XCOM: Enemy Within – 6 Dolar



The Bureau: XCOM Declassified 2 Dolar



Soldner-X 2: Final Prototype Complete Bundle (PS Vita çapraz oynama) -2.59 Dolar



PS Vita



Axiom Verge (PS4 çapraz oynama) – 10 Dolar



Slain: Back From Hell (PS4 çapraz oynama) – 5 Dolar



Big Sky Infinity (PS3 çapraz oynama) – 2.49 Dolar



Alone With You (PS4 çapraz oynama) – 4 Dolar



