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psn black friday indirimleri devam ediyor

PSN BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ DEVAM EDİYOR

Playstation kullanıcılarını yüksek oyun fiyatlarından azda olsa koruyan PSN, Black Friday indirimleriyle karşımızda. İşte indirimdeki en güzel 10 oyun;

Tarih : 27 Kasım 2016, 18:49
Puan Ver : Psn Black Friday İndirimleri Devam Ediyor(10/10)12


1. Battlefield 1



Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Battlefield 1'i şu an ₺149.90  karşılığında PSN'den satın alabilirsiniz.



2. Fifa 17



Yüksek bir fiyatla piyasaya sürülen Fifa 17 şu an PSN'de ₺161.40.



3. Assasin's Creed Triple Pack



Asıl fiyatı ₺469.90 olan bu paket Black Flag , Unity ve Syndicate'i içeriyor. Şu an ki fiyatı ise ₺119.00  olan bu paket kesinlikle her kuruşuna değecek gibi duruyor.



4. NBA 2K17



₺149.00 ile karşımıza çıkan NBA 2K17 basketbol sever Playstation kullanıcılarını sevindirecek.



5. Grand Theft Auto V



Steam'de de indirime giren Grand Theft Auto V Playstation kullanıcılarını da unutmamış gibi. Oyun şu an Büyük Beyaz Köpekbalığı kartı hediyeli sürümüyle ₺119.00.



6. WWE 2K17



PSN Amerikan güreşçilerini de indirimlerine dahil etmiş. WWE 2K17 şu an ₺119.00. Digital Deluxe sürümü ise ₺194.00 .



7. Watch Dogs 2



Son zamanlarda büyük yankı uyandıran Watch Dogs 2 şu an ₺149.00 ile karşımıza çıkıyor. Oyunun Gold Edition sürümü ise ₺224.00.



8. Call Of Duty Infinite Warfare



Özellikle fragmanına gelen dislike'lar ile gündeme gelen Call Of Duty Infinite Warfare şu an ₺194.oo ile PSN'de.



9. Uncharted 4 : Bir Hırsızın Sonu



189.00 tl ile piyasaya çıkan oyunun fiyatı şuan ₺89.00 .



10.The Elder Scrolls V : Skyrim Special Edition



Eski fiyatı ₺194.oo olan efsane oyun The Elder Scrolls V : Skyrim şu an PSN'de ₺89.00.








Etiketler: Psn  Black  Friday  İndirimleri  Devam  Ediyor    haber

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