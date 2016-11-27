Playstation kullanıcılarını yüksek oyun fiyatlarından azda olsa koruyan PSN, Black Friday indirimleriyle karşımızda. İşte indirimdeki en güzel 10 oyun;



1. Battlefield 1



Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Battlefield 1'i şu an ₺149.90 karşılığında PSN'den satın alabilirsiniz.



2. Fifa 17



Yüksek bir fiyatla piyasaya sürülen Fifa 17 şu an PSN'de ₺161.40.



3. Assasin's Creed Triple Pack



Asıl fiyatı ₺469.90 olan bu paket Black Flag , Unity ve Syndicate'i içeriyor. Şu an ki fiyatı ise ₺119.00 olan bu paket kesinlikle her kuruşuna değecek gibi duruyor.



4. NBA 2K17



₺149.00 ile karşımıza çıkan NBA 2K17 basketbol sever Playstation kullanıcılarını sevindirecek.



5. Grand Theft Auto V



Steam'de de indirime giren Grand Theft Auto V Playstation kullanıcılarını da unutmamış gibi. Oyun şu an Büyük Beyaz Köpekbalığı kartı hediyeli sürümüyle ₺119.00.



6. WWE 2K17



PSN Amerikan güreşçilerini de indirimlerine dahil etmiş. WWE 2K17 şu an ₺119.00. Digital Deluxe sürümü ise ₺194.00 .



7. Watch Dogs 2



Son zamanlarda büyük yankı uyandıran Watch Dogs 2 şu an ₺149.00 ile karşımıza çıkıyor. Oyunun Gold Edition sürümü ise ₺224.00.



8. Call Of Duty Infinite Warfare



Özellikle fragmanına gelen dislike'lar ile gündeme gelen Call Of Duty Infinite Warfare şu an ₺194.oo ile PSN'de.



9. Uncharted 4 : Bir Hırsızın Sonu



189.00 tl ile piyasaya çıkan oyunun fiyatı şuan ₺89.00 .



10.The Elder Scrolls V : Skyrim Special Edition



Eski fiyatı ₺194.oo olan efsane oyun The Elder Scrolls V : Skyrim şu an PSN'de ₺89.00.