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psn aylık aktif kullanıcı sayısı belli oldu

PSN AYLIK AKTİF KULLANICI SAYISI BELLİ OLDU

PSN aylık aktif kullanıcı sayısı belli oldu. Açıklanan rakamlar parmak ısırtıyor.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 09:42
Puan Ver : Psn Aylık Aktif Kullanıcı Sayısı Belli Oldu(8/10)9


PSN aylık aktif kullanıcı sayısı belli oldu. Açıklanan rakamlar parmak ısırtıyor.



Dijital alışverişin günden güne artması, çevrimiçi oyunların yaygınlaşması ve firmaların oyunculardan daha fazla para kazanma istekleri ile Playstationve Xboxgibi konsolların çevrimiçi hizmetleri, kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor. Bu konuda Sony'den paylaşılan son rakamlar ise adeta parmak ısırtıyor. PSN aylık aktif kullanıcı sayısıbelli oldu.



Açıklanan son rakama göre, PSN(Playstation Network) aylık70 milyon aktif kullanıcıyaulaştı. Bu rakam, diğer mali veya satış açıklamalarındaki gibi belli bir bölgeyi kapsamıyor. Global sayıyı temsil ediyor. Dünya genelinde aylık70 milyonaktif kullanıcının çok olup olmadığını merak ediyorsanız, Xbox tarafına da bir göz atalım. Ocak ayında Microsoft'un platformu Xbox Live'nin 55 milyonaktif kullanıcısı olduğu açıklanmıştı. Arada 4 ay gibi bir süre farkı olsa da PSN'in 15 milyonfazla kullanıcısı olduğu görülüyor. Xbox'un rakamları aradan geçen bu süreçte artmış, belki de 70milyonu geçmiş olabilir. Ancak şimdiki son rakamlara bakıldığında PSN, Xbox Live'den bir adım önde görünüyor.



Bunlar sadece çevrimiçi hizetleri aylık kullananların sayısıydı. Sony'nin Playstation Plusservisi ise 26.4 milyon aboneye ulaştı. Ülkemizde de kullanılan bu hizmetin aylık bedelinin 20 TLolduğunu belirtelim. Detaylı rakam açıklanmadı ve her ülkenin para birimi farklı. Ancak Sony'nin aylık 26.4 milyonluk PS Plusüyesinden kazandığı rakamın hiç de az olmadığı ortada.



Sony'nin özellikle rakibi Microsoft'a göre PS Plus'ta verdiği oyunların kalitesinin tartışılmasına rağmen bu sayılara ulaşması, firmanın başarısını gösteriyor. Ancak oyuncuların, firmadan biraz daha kaliteli aylık oyunlar beklediğini de belirtelim.



 



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