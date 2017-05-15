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psikolojik sorunlar burun estetiğine itiyor

PSİKOLOJİK SORUNLAR BURUN ESTETİĞİNE İTİYOR

İnsanlara fiziki özelliklerini kazandıranın beden yapısı olduğunu belirten Dr. Ümit Hardal, burun probleminin kişiyi asosyalliğe ittiğini söyledi.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 15:22
Puan Ver : Psikolojik Sorunlar Burun Estetiğine İtiyor(9/10)6


Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Dr. Ümit Hardal, "Her insan anatomik olarak farklı karakteristik detaylara sahiptir. Özellikle yüz bölgesi, karşımızdaki kişi hakkında az da olsa bir fikir sahibi olmamızı sağlar. Biri hakkında ilk değerlendirme yapılırken önce yüzü tamamlayan organlar dikkate alınır. Kaşlar, gözler, dudaklar, yanaklar, çene, alın ve en önemlisi de burundur" dedi.



Burun yapısının güzellik kavramının en başında geldiğini ifade eden Dr. Hardal, "Burnun şekli, boyutu veya görünümündeki en ufak bir problem, yüzün bütün şeklini değiştirebilir. Yüzün tam merkezinde yer alması ve kişiye kattığı ifade sebebiyle takdire ya da tartışmaya oldukça açık bir organdır. Bu sebeple burun estetiği her çağda önemini korumuştur" diye konuştu.



"BURUN, PSİKOLOJİK OLARAK KİŞİNİN HAYATINI ETKİLER"



Güzellik ve estetik kavramının yaşanılan kültüre ve kişilere göre değişkenlik gösterebildiğini kaydeden Dr. Hardal, "Burun şekli de bu duruma paralel olarak farklılıklar içerir. Yaşadığımız coğrafya göz önüne alındığında büyük, uzun ya da kemerli burun çeşitlerine sık rastlanır. Şüphesiz her insan güzel ve çekici bir yüze sahip olmak ister.



Çünkü sosyal yaşamda ilk dikkate çarpan dış görünümdür. Ancak birçok insan için burun şekli çok önemli değilken, birçoğu içinse güzel görünmenin tek koşuludur. Bu sebeple burun sadece yapısal olarak değil psikolojik olarak da kişilerin hayatını büyük ölçüde etkiler. Özellikle burnu yüzünden ruhsal sorunlar yaşayan insanlar oldukça fazladır.



 



kaynak:sabah








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