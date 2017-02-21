

Türkiye başta Cumhurbaşkanı'na suikast, Ömer Halisdemir'in katledilmesi ve futbolda şike kumpasının ilk davasını konuşuyor. FETÖ'cü hainlerin ağırlaştırılmış müebbet cezası alma pahasına Fetullah Gülen'i aklamaya çalışan sözleri ise duruşmalara damgasını vurdu. Pskiyatristler Sabah.com.tr ise FETÖ'cü hainlerin ilk ifadelerini yorumladı.







Kapalı topluluklarla ve sahte Mehdilerle ilgili yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Sefa Saygılı'ya göre cezaevindeki FETÖ'cüler yalnız kalıp düşünme imkanı bulabilirlerse gerçeği kavrayabilirler. İşte o açıklamadan bazı başlıklar:







ADETA BİRER ZOMBİ DURUMUNDALAR







"Bu kişiler anlaşılan o ki Fetullah'a iman etmişler, adeta birer zombi durumundadırlar. Ondan gelen direktifleri ilahi saymakta ve ona karşı gelmenin sanki Allah'a ters düşmek olduğuna inanmaktadırlar. Küçük yaşlardan beri beyinleri bu bakışla yıkanmıştır ve bunun dışına çıkamamaktadırlar. Kendileri Peygamber Efendimizin sahabeleri konumunda olduklarına inandırılmıştırlar. Bu dünya olmasa bile ahireti kazanacakları hezeyanı bunların bütün hücrelerine kadar işlemiştir. Tabi bunda taraftarlarının uydurduğu veya kendilerine yontarak yorumladıkları rüyalar, bir takım geleceğe ait kehanetleri de bu yanılgının devamında etkili olmaktadır.







kaynak:sabah