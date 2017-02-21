Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı
Kenan İmirzalıoğlu Ve Sinem Kobal Rüya Gibi Tatile Çıktı!
Eşinden Ayrılan Adam Canına Kıydı
İsrail'den Türkiye'ye Jest
Bakan O İddialara Yanıt Verdi! 3. Havalimanı...
Chp Lideri Kılıçdaroğlu Konuşuyor

psikiyatristler fetö'cü hainlerin ilk sözleri...

PSİKİYATRİSTLER FETÖ'CÜ HAİNLERİN İLK SÖZLERİ...

Türkiye başta Cumhurbaşkanı'na suikast, Ömer Halisdemir'in katledilmesi ve futbolda şike kumpasının ilk davasını konuşuyor.

Tarih : 21 Şubat 2017, 16:00
Puan Ver : Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...(6/10)7


Türkiye başta Cumhurbaşkanı'na suikast, Ömer Halisdemir'in katledilmesi ve futbolda şike kumpasının ilk davasını konuşuyor. FETÖ'cü hainlerin ağırlaştırılmış müebbet cezası alma pahasına Fetullah Gülen'i aklamaya çalışan sözleri ise duruşmalara damgasını vurdu. Pskiyatristler Sabah.com.tr ise FETÖ'cü hainlerin ilk ifadelerini yorumladı.



Kapalı topluluklarla ve sahte Mehdilerle ilgili yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Sefa Saygılı'ya göre cezaevindeki FETÖ'cüler yalnız kalıp düşünme imkanı bulabilirlerse gerçeği kavrayabilirler. İşte o açıklamadan bazı başlıklar:



ADETA BİRER ZOMBİ DURUMUNDALAR



"Bu kişiler anlaşılan o ki Fetullah'a iman etmişler, adeta birer zombi durumundadırlar. Ondan gelen direktifleri ilahi saymakta ve ona karşı gelmenin sanki Allah'a ters düşmek olduğuna inanmaktadırlar. Küçük yaşlardan beri beyinleri bu bakışla yıkanmıştır ve bunun dışına çıkamamaktadırlar. Kendileri Peygamber Efendimizin sahabeleri konumunda olduklarına inandırılmıştırlar. Bu dünya olmasa bile ahireti kazanacakları hezeyanı bunların bütün hücrelerine kadar işlemiştir. Tabi bunda taraftarlarının uydurduğu veya kendilerine yontarak yorumladıkları rüyalar, bir takım geleceğe ait kehanetleri de bu yanılgının devamında etkili olmaktadır.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Psikiyatristler  Fetö    Hainlerin  İlk  Sözleri    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER