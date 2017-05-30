PSİKİYATRİ HASTALARI HEM TEDAVİ HEM MESLEK SAHİBİ OLUYOR
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2011'de toplum ruh sağlığı merkezi haline getirilen hastanelerden Adana'daki Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Adana ve çevresindeki 16 ile hizmet veriyor. Yılda 200 bin hastaya poliklinik hizmeti veren hastanede 10 bin hasta da yatarak tedavi alıyor. 28 psikiyatri hekiminin yanında psikologların, hemşirelerin ve uğraş öğretmenlerin istihdam edildiği merkezde rehabilitasyon, iş ve uğraş faaliyetleri birlikte sürdürülüyor.
HASTANEDE YOK YOK
Hastaların tedavileri bahçe uğraşları, ahşap el sanatları, el işi, pasta yapımı ve resim atölyeleriyle destekleniyor. Her gün hastane bahçesinde spor eğitmenleri tenis, basketbol, jimnastik gibi aktiviteler yaptırıyor, bazı hastalar ise mutfakta görev almayı tercih ediyor. Hastalar hemşirelerle birlikte pazara çıkıyor ve hastanede o gün ne pişecekse alışveriş ona göre yapılıyor. Sonrasında da hastalar mutfakta bu yemeklerin yapımından sunumuna kadar çalışıyor.
kaynak:habertürk
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