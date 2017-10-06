Paris Saint-Germain'e 6-2 mağlup olan Bordeaux'da Malcom'un Neymar'la çekildiği selfie Fransa'da olay oldu.

20 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun vatandaşı Neymar ile çekildiği selfie sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Jocelyn Gourvennec, durumu oyuncunun 'genç' olmasına bağladı ve şunları söyledi:

"BİR DAHA OLMAYACAK"

"Bunun bir gençlik hatası olduğunu düşünüyorum. Biz Paris'e forma değiştirmeye ya da fotoğraf çektirmeye gelmedik. Oyuncuyla özel bir görüşme yapacağım. Bunun bir daha tekrarlanmasını istemiyorum. Herkes profesyonel kariyerinde hata yapabilir. Önemli olan bunu tekrarlamamaktır."

Kaynak: haberinburada