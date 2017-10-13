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PSG'nin patronunun başı, rüşvet iddialarıyla dertte!

PSG'NİN PATRONUNUN BAŞI, RÜŞVET İDDİALARIYLA DERTTE!

İsviçre Federal Savcılığı, PSG Başkanı Al-Khelaifi'nin Dünya Kupası yayın haklarını almak için, FIFA eski genel sekreteri Jerome Valcke'ye rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma açtı.

Tarih : 13 Ekim 2017, 00:40
Puan Ver : Psg'nin Patronunun Başı, Rüşvet İddialarıyla Dertte!(9/10)5

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'nin başkanı Nasser Al-Khelaifi hakkında, Dünya Kupası maçlarının yayın haklarının BeIN Sports'a verilmesi için rüşvet teklif ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

PSG BAŞKANI, AYNI ZAMANDA BEIN SPORTS MEDYA CEO'SU

PSG Başkanı ve aynı zamanda BeIN Medya CEO'su Al-Khelaifi hakkında, Dünya Kupası yayın haklarını BeIN SPORTS'un alması için eski FIFA genel sekreteri Jerome Valcke'ye rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

FIFA ESKİ GENEL SEKRETERİ JEROME VALCKE'YE RÜŞVET VERDİĞİ SÖYLENİYOR

İsviçre federal savcılarının açtığı soruşturmanın gerekçesi olarak Al-Khelaifi'nin 2018, 2022, 2026 ve 2030 Dünya Kupası'nın yayın hakları için FIFA'nın eski genel sekreteri Jerome Valcke'ye rüşvet teklif etmesi iddiası gösterildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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