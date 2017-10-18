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PSG'nin Fransız Yıldızı Mbappe, Şampiyonlar Liginde En Golcü Genç Oyuncu Oldu

PSG'NİN FRANSIZ YILDIZI MBAPPE, ŞAMPİYONLAR LİGİNDE EN GOLCÜ GENÇ OYUNCU OLDU

PSG'nin 18 yaşındaki Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Şampiyonlar Liginde attığı 8 golle, bu turnuvada genç oyuncular arasında en çok gol atan futbolcu oldu.

Tarih : 18 Ekim 2017, 23:20
Puan Ver : Psg'nin Fransız Yıldızı Mbappe, Şampiyonlar Liginde En Golcü Genç Oyuncu Oldu(10/10)6

Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü genç oyuncusu oldu.

18 yaşındaki oyuncu, Anderlecht maçının 3. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü atarken, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki gol sayısını da 8'e çıkarttı.

BU UNVAN EN SON PATRİCK KLUİVERT'TAYDI

Mbappe'in Devler Ligi'nde ulaştığı 8 gole, turnuva tarihinde 20 yaş altındaki hiçbir oyuncu ulaşamadı. Fransız yıldızdan önce bu unvan, Ajax forması altında sergilediği performansla Patrick Kluivert'taydı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 golün 6'sını Monaco forması altında kaydeden genç yıldız, kariyerinde ise toplamda 67 maçta 31 gole ulaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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