PSG'NİN FRANSIZ YILDIZI MBAPPE, ŞAMPİYONLAR LİGİNDE EN GOLCÜ GENÇ OYUNCU OLDU
PSG'nin 18 yaşındaki Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Şampiyonlar Liginde attığı 8 golle, bu turnuvada genç oyuncular arasında en çok gol atan futbolcu oldu.
Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü genç oyuncusu oldu.
18 yaşındaki oyuncu, Anderlecht maçının 3. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü atarken, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki gol sayısını da 8'e çıkarttı.
BU UNVAN EN SON PATRİCK KLUİVERT'TAYDI
Mbappe'in Devler Ligi'nde ulaştığı 8 gole, turnuva tarihinde 20 yaş altındaki hiçbir oyuncu ulaşamadı. Fransız yıldızdan önce bu unvan, Ajax forması altında sergilediği performansla Patrick Kluivert'taydı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 golün 6'sını Monaco forması altında kaydeden genç yıldız, kariyerinde ise toplamda 67 maçta 31 gole ulaştı.
Kaynak: haberinburada
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