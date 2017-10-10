Yaz transfer sezonunda 222 milyon euroya PSG'ye transfer olan Neymar, eski Fenerbahçeli futbolcu Alex'in idolleri arasında olduğunu söyledi.

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Palmeiras TV'ye verdiği röportajda çocukluk yıllarında idol olarak gördüğü futbolcuları anlattı.

İşte Neymar'ın sözleriyle çocukluk idolleri:

"İDOLLERİM EVAİR, MARCOS, RİVALDO VE ALEX'Tİ"

"Küçükken Palmeiras hayranıydım. Kendime idol olarak gördüğüm futbolcular da Evair, Marcos, Rivaldo ve Alex'di. Hep onları izliyordum."

Evair Paulinho: Brezilyalı eski futbolcu. 1997'de Brezilya Serie A'yı kazandı. Palmeiras formasıyla 125 gol attı.

Marcos: Brezilya, 2002 Dünya Kupası'nı kazanırken milli takımının kalesini korudu. Arsenal'den teklif aldı ama Palmeiras'a bağlılığı nedeniyle kulübünde kaldı.

"ALEX, FENERBAHÇE'DE BÜYÜK İŞLER YAPTI"

Rivaldo: 1990'lı yılların sonu 2000'lerin başında dünyanın en iyi futbolcularından biriydi.

Alex de Souza: Kendisinin nefis bir sol ayağı vardı. Mükemmel bir frikik ustasıydı. Fenerbahçe'de de büyük işler başardı.

Kaynak: haberinburada