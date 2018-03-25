Kamuya 45 Bin Yeni Personel Alınacak
Amatör Ligde Saha Karıştı, Hakem Futbolcuya Saldırdı
Sağlık Ve Refah İçin Birbirlerine İnek Dışkısı Fırlatıyorlar
Sütbank'a Para Yatıranlar Da Parasını Alamamış
Cumhur İttifakı İçin Erdoğan'dan Önemli Mesaj: Sandıkları Patlatacağız
Çiftlik Bank'ta Yeni Gelişme! Durum Sanıldığından Daha Vahim
Türk Taraftarlar, Sanal Alemde Sadık, Harcamalarda Cimri
Olay Yaratan İddia! Pogba İspanyol Devine Transfer Oluyor
Dünyanın En Uzun İkinci Uçak Seferi Gerçekleşti! Tam 17 Saat Sürdü
Köpeğini Hırsızların Elinden Kurtarmak İsterken Canından Oldu
Milyonlarca Emeklinin Gözü Perşembe Gününde! Bayram İkramiyesi Geliyor
Ypg'den Sivil Dehşeti! Kadın Ve Çocukların Kaldığı Sığınağın Vurulduğu Anlar Kamerada
Psg'nin Arjantinli Yıldızı Pastore: Bir Döngünün Sonuna Geldim
Herkese Bedava Bira Vadeden Parti Sözcüsü Devlet Televizyonuna Tavuk Kostümüyle Çıktı
5 Kişi Arabada Boğularak Can Verdi! En Küçüğü 17, En Büyüğü 19 Yaşında
Tunca Nehri Taştı, Kırkpınar Er Meydanı Sular Altında Kaldı
İstanbul'da En Pahalı Mezar Yeri 25 Bin Lira
İkinci Kez Şehit Haberi Alan Baba, Yol Boyunca Gözyaşlarına Boğuldu
Hırvat Futbolcu Bruno Boban Sahada Hayatını Kaybetti
Yaz Saati Uygulaması Kafaları Karıştırdı

PSG'nin Arjantinli Yıldızı Pastore: Bir Döngünün Sonuna Geldim

PSG'NİN ARJANTİNLİ YILDIZI PASTORE: BİR DÖNGÜNÜN SONUNA GELDİM

Adı Beşiktaş'la transfer dedikodularına karışan Paris Saint Germain'in yıldızı Javier Pastore, "PSG'de artık bir döngünün sonuna geldim." dedi.

Tarih : 25 Mart 2018, 13:30
Puan Ver : Psg'nin Arjantinli Yıldızı Pastore: Bir Döngünün Sonuna Geldim(8/10)4

Adı Beşiktaş'la transfer dedikodularına karışan Javier Pastore, Paris Saint Germain'deki geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Siyah Beyazlılar'ın Anderson Talisca'nın alternatifi olarak düşündüğü iddia edilen yıldız futbolcu, İspanyol radyosu Onda Cero'ya verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"PSG'DE ARTIK BİR DÖNGÜNÜN SONUNA GELDİM"

"PSG'de artık bir döngünün sonuna gelmiş bulunuyorum. Kulüple yalnızca 1 yıllık bir sözleşmem kaldı ve ne olacağını ben de bilmiyorum.

İspanya ligi elbette seçeneklerim arasında. Hem dil hem de oyun anlamında bana en iyi uyan liglerden biri."

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun PSG ile olan sözleşmesi 2019 yazında sona erecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Psg  Nin  Arjantinli  Yıldızı  Pastore  Bir  Döngünün  Sonuna  Geldim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER