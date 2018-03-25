Adı Beşiktaş'la transfer dedikodularına karışan Javier Pastore, Paris Saint Germain'deki geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Siyah Beyazlılar'ın Anderson Talisca'nın alternatifi olarak düşündüğü iddia edilen yıldız futbolcu, İspanyol radyosu Onda Cero'ya verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"PSG'DE ARTIK BİR DÖNGÜNÜN SONUNA GELDİM"

"PSG'de artık bir döngünün sonuna gelmiş bulunuyorum. Kulüple yalnızca 1 yıllık bir sözleşmem kaldı ve ne olacağını ben de bilmiyorum.

İspanya ligi elbette seçeneklerim arasında. Hem dil hem de oyun anlamında bana en iyi uyan liglerden biri."

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun PSG ile olan sözleşmesi 2019 yazında sona erecek.

Kaynak: haberinburada