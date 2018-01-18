Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Dijon'u 8-0 yenerek açık ara liderliğini sürdürdü, Lyon ile puan farkını 11'e çıkardı. Ligin 21. hafta mücadelesinde lider PSG, orta sıralarda yer alan Dijon'u ağırladı.

PSG, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 8-0 kazanırken maçın gollerini 4 ve 15. dakikalarda Angel Di Maria, 21. dakikada Edison Cavani, 42, 57 ve 73. dakikalar ile penaltıdan 83. dakikada Neymar, 77. dakikada Kylian Mbappe attı.

NEYMAR COŞTU AMA YUHALANDI!

Maçın yıldızı Brezilyalı oyuncu Neymar, 4 golün yanı sıra 2 golün de asistini yaptı.

Paris ekibinin Uruguaylı yıldızı Edinson Cavani ise PSG formasıyla 226 maçta 156 gole ulaşarak Zlatan İbrahimoviç'in rekorunu egale etme başarısını gösterdi. 83. dakikada PSG'nin kazandığı penaltıyı Cavani'nin atmasını isteyen taraftarlar, topun başına Neymar'ın geçmesi nedeniyle Brezilyalı oyuncuyu ıslıkla protesto etti.

"NEYMAR ETKİLENMEDİ"

Takım kaptanı Tiago Silva maçtan sonra yaptığı açıklamada, 'Neymar bu protestolardan etkilenmedi. Bazı taraftarlar aleyhine bağırdı ama en önemli şey skor ve kazanmak. Edi (Cavani) için rekor gelecek. Sürekli gol atıyor, bu yıl oynanacak daha çok maç var. Bütün rekorları kıracak" diye konuştu.

ZAFER GÖLGEDE KALDI

8-0'lık zaferi gölgede bırakan Neymar - Cavani gerginliği ile ilgili soruları yanıtlayan PSG hocası Unai Emery ise şöyle konuştu: "Cavani bizim golcümüz. Çok gelişti. Onun bireysel istatistikleri takımı güçlendiriyor ve takım da onun daha çok gol atmasını sağlıyor. Penaltıyı Neymar attı, Cavani'nin gol atmak için başka fırsatları olacak. Takım Neymar ile daha güçlü. Tüm galibiyet ve istatistikler takımı daha iyi hale getirmek içindir".

Kaynak: haberinburada