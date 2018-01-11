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PSG'li Neymar'ın Yeni Gol Sevinci Dikkat Çekti

PSG'Lİ NEYMAR'IN YENİ GOL SEVİNCİ DİKKAT ÇEKTİ

PSG'nin Fransa Lig Kupasında Amiens'i yenerek yarı finale çıktığı maçta Neymar, yeni gol sevinciyle dikkat çekti.

Tarih : 11 Ocak 2018, 12:10
Puan Ver : Psg'li Neymar'ın Yeni Gol Sevinci Dikkat Çekti(5/10)1

Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Lig Kupası çeyrek finalinde Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Amiens'i deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

PSG, Stade de la Licorne Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında bulduğu fırsatları gole çeviremedi ve takımlar devre arasına golsüz eşitlikle girdi.

GOLLER NEYMAR VE RABIOT'DAN GELDİ

Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan PSG, Brezilyalı yıldızı Neymar'ın 53. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra ataklarını hızlandıran PSG'nin ikinci golünü 78. dakikada Rabiot kaydetti.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan PSG, Lig Kupası'nda üst üste 14'üncü galibiyetini alarak yarı finale yükseldi.

Öte yandan Neymar, attığı golden sonra yaşadığı sevinçle dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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