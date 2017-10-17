222 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle futbol tarihinin en pahalı transferi unvanıyla PSG kadrosuna dahil olan Neymar, Fransa Ligi'nde sergilediği performansla izleyenleri büyülüyor.

PSG formasıyla çıktığı 9 maçta 8 gol, 8 asist yaparak takımın hücumdaki organizatörü rolüne soyunan Brezilyalı yıldızın oynadığı futbolu sürdürmesi halinde Lionel Messi ve Cristano Ronaldo'nun Altın Top hanedanlığını 2018 yılında yıkabileceği konuşuluyor.

HER KAZANACAĞI ALTIN TOP İÇİN 3 MİLYON EURO KAZANACAK

Fransız ekibine transferi sürecinde dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top ödülünü kazanmayı arzuladığını birçok defa dile getiren 25 yaşındaki futbolcunun bu zorlu hedef için PSG yönetimi tarafından teşvik edildiği ortaya çıktı.

Le Parisien gazetesinin haberine göre; 2022'ye kadar sürecek sözleşmesiyle aylık net 3 milyon euro elde edecek olan Neymar, önümüzdeki 5 yıl boyunca kazanacağı her Altın Top ödülü için kulübünden 3 milyon euro prim alacak.

FİNALDE 3. OLMUŞTU

Neymar son olarak 2015 yılında Altın Top ödülü için finalistler arasına kalmış ama Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ardından üçüncü sırada yer almıştı.

Kaynak: haberinburada