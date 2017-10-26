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PSG'de Neymar'a Verilen Ayrıcalıklar, Diğer Futbolcuları Sinirlendirdi

PSG'DE NEYMAR'A VERİLEN AYRICALIKLAR, DİĞER FUTBOLCULARI SİNİRLENDİRDİ

Fransız ekibi PSG'nin 222 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Neymar'a verdiği ayrıcalıklar, takımdaki diğer futbolcuları sinirlendirdi.

Tarih : 26 Ekim 2017, 08:40
Puan Ver : Psg'de Neymar'a Verilen Ayrıcalıklar, Diğer Futbolcuları Sinirlendirdi(6/10)2

Dünyanın en pahalı transferi unvanının sahibi olan Neymar için Fransız ekibi Paris Saint Germain'de sağlanan şartlar diğer futbolcuları rahatsız ettiği ortaya çıktı. Le Parisien gazetesinin haberine göre, yeni Messi olmak için sahada haddinden fazla işlere bulaşan Neymar'ın bu abartılı hallerinin altında PSG'nin ona sağladığı bazı imtiyazlar yatıyor.

Fransız Kulübü, Neymar gibi bir star için almak için 222 milyon euro ödemekle kalmadı ona antrenmanlarda ve saha içinde bambaşka öncelikler verdi. Bu durumun ortaya çıkması ise futbolcular arasında büyük problem yarattı.

İşte PSG soyunma odasında kriz yaratan o imtiyazlar;

2 FİZYOTERAPİST NEYMAR'LA İLGİLENECEK

-PSG, Neymar için 2 özel fizyoterapist ayarladı. Bu fizyoterapistlerin görevi sadece ve sadece Neymar'la ilgilenmek olacak.

-Neymar'a antrenman sırasında sert müdahale kesinlikle yasak. Asıl krizde burada başlıyor. Futbolcuların bu konuda uyarılması tartışmaları da beraberinde getirdi.

NEYMAR İSTEDİĞİ ÜRÜNLERİ KULLANABİLİYOR

-Takımdaki tüm oyuncular kulübün lisanslı ve logolu çantaların kullanmak zorunda. Ancak aynı zamanda bir reklam yıldızı olan Neymar, sponsorluk anlaşması yaptığı markaların çantasını taşıyabilecek.

-Geçtiğimiz haftalarda Cavani ile penaltı tartışması yaşayan Neymar'a bu konuda da özel bir ayrıcalık verildi. Gelecek sezon itibariyle penaltıların tamamını Neymar atacak.

BALLON D'OR İÇİN PRİM

-Neymar ayrıca önümüzdeki 5 yıl boyunca kazanacağı her Ballon d'Or için PSG'den 3 milyon Euro prim alacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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