Üstsüz Pozunu Paylaştı, Fotoğraftaki Detaya Tepki Yağıyor
4-12 Yaş Arası Çocuklar Klavyeye Bastıkça, Aleyna'nın Cebi Dolacak
İsmini Sır Gibi Sakladığı Gizemli Sevgilisi Türkiye Güzeli Çıktı
Survivor Start Verdi Ve Gönüllülere Geçen İsim Belli Oldu
Psg, Neymar'ın Tek Golüyle Toulouse'u Yendi
Bakan Fakıbaba: Herkese Bedava 300 Koyun Verilmeyecek!
Beşiktaş, Kardemir Karabükspor'a Fark Attı: 5-0
Enes Ünal'ı Villarreal, Evinde Kayıp
Hakan'lı Milan, Spal'a Karşı Farklı Kazandı: 4-0
Beşiktaş, Kardemir Karabükspor'u Ağırlıyor! Canlı Anlatım
Boyko Resmen Gitti, İşte Yeni Takımı
Kuzey Londra Derbisinde Gülen Tottenham
Trabzonspor, Gençlerbirliği İle Golsüz Berabere Kaldı
Güvenlik Müdürü, Engelli Taraftarı Tokatlayınca Ortalık Karıştı
Dünya, Olimpiyatlarda Türk Çifti İzleyecek
Mahmutoğlu'dan Ergin Ataman'a Çok Sert Yanıt Geldi
Başakşehir Maçıyla Dalya Diyecek
Müdüründen İzin Almadan Bankaya Giden İşçi İçin Yargıtay'dan Emsal Karar
Trabzonspor Formalarında Sevgililer Günü İndirimi
Osmanlıspor, Uzatmada Attığı Golle Göztepe'den 1 Puanı Kurtardı

PSG, Neymar'ın Tek Golüyle Toulouse'u Yendi

PSG, NEYMAR'IN TEK GOLÜYLE TOULOUSE'U YENDİ

Fransa Liginde Paris Saint-Germain, deplasmanda Toulouse'u Neymar'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

Tarih : 10 Şubat 2018, 23:30
Puan Ver : Psg, Neymar'ın Tek Golüyle Toulouse'u Yendi(10/10)6

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 25. haftasında lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Toulouse'u 1-0 mağlup etti.

Toulouse Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede başkent temsilcisine galibiyeti getiren golü 68. dakikada Brezilyalı futbolcu Neymar kaydetti.

SON 4 MAÇTA 8 GOLÜ VAR

26 yaşındaki Neymar, ligde çıktığı son dört maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bu sonuçla PSG puanını 65'e çıkarırken, Toulouse ise 26 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Psg  Neymar  In  Tek  Golüyle  Toulouse  U  Yendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER