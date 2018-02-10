PSG, NEYMAR'IN TEK GOLÜYLE TOULOUSE'U YENDİ
Fransa Liginde Paris Saint-Germain, deplasmanda Toulouse'u Neymar'ın golüyle 1-0 mağlup etti.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 25. haftasında lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Toulouse'u 1-0 mağlup etti.
Toulouse Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede başkent temsilcisine galibiyeti getiren golü 68. dakikada Brezilyalı futbolcu Neymar kaydetti.
SON 4 MAÇTA 8 GOLÜ VAR
26 yaşındaki Neymar, ligde çıktığı son dört maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.
Bu sonuçla PSG puanını 65'e çıkarırken, Toulouse ise 26 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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