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PSG Kaptanı Thiago Silva, Kampa Geç Katılan Cavani'ye Ateş Püskürdü

PSG KAPTANI THİAGO SİLVA, KAMPA GEÇ KATILAN CAVANİ'YE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Paris Saint Germain kaptanı Thiago Silva, Noel tatilinden geç dönen Uruguaylı forvet Edinson Cavani'ye ateş püskürdü.

Tarih : 12 Ocak 2018, 20:10
Puan Ver : Psg Kaptanı Thiago Silva, Kampa Geç Katılan Cavani'ye Ateş Püskürdü(7/10)3

Paris Saint Germain kaptanı Thiago Silva, Noel tatilinden geç dönen Uruguaylı forvet Edinson Cavani'ye ateş püskürdü.

"BU YAPILANI KABUL ETMİYORUM"

Cavani'yi "işleri zorlaştırmakla" suçlayan Silva, takım arkadaşının bu davranışının kabul edilemeyeceğini açıkladı. Cavani için konuşan Silva: "Böyle anlarda takım olarak birlikte olmalıyız. Bu yapılanı kabul etmiyorum, profesyonel bir davranış değil." değerlendirmesinde bulundu.

SILVA'NIN BU AÇIKLAMASI BAZI TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Sezon başından bu yana kulüple çeşitli sorunlar yaşayan Uruguaylı forvet hakkında Silva'nın bu açıklamaları bazı PSG taraftarlarının tepkisini çekti.

Sosyal medyada görüşlerini dile getiren taraftarlar, Silva'nın bu tepkisinin Neymar ile yakın arkadaşlığının sonucu olduğu görüşünde birleşti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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