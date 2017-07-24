PSG İDDİALARININ ARDINDAN BARCELONA'LI PİQUE: NEYMAR KALIYOR
Barcelona'nın yıldızı Pique, transferde adı PSG ile anılan Neymar'la fotoğrafını paylaştı, "Kalıyor." yazdı.
Barcelona'nın İspanyol defans oyuncusu Gerard Pique, 25 yaşındaki yıldız oyuncu Neymar'ın transferi konusunda Katalan devinin taraftarlarını heyecanlandıracak bir paylaşıma imza attı.
Brezilyalı yıldızla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Pique, bu gönderinin altına "Kalıyor" yazdı. Pique'nin mesajı Neymar'ın takımda kalacağı yönünde yorumlanırken Barcelonalı taraftarlar bu habere çok sevindi.
KATALAN BASINI: NEYMAR KALIYOR
Dün Katalan basınından Sport gazetesi Pique, Messi ve Suarez'in toplanarak Neymar'ı takımda kalmaya ikna ettiğini yazmıştı. Ancak henüz ne Barcelona'dan ne de oyuncunun kendisinden bunu teyit edecek bir açıklama geldi.
Kaynak: haberinburada
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