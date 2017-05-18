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psg hegemonyasına son veren takım: monaco

PSG HEGEMONYASINA SON VEREN TAKIM: MONACO

Ligue 1'de 17 yıl sonra zafere ulaşan Monaco, PSG'nin son 4 sezondaki şampiyonluk serisine son verdi.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 12:18
Puan Ver : Psg Hegemonyasına Son Veren Takım: Monaco(6/10)8


Ligue 1'de 17 yıl sonra zafere ulaşan Monaco, PSG'nin son 4 sezondaki şampiyonluk serisine son verdi. Genç oyunculara yöneldiği transfer politikasıyla göze çarpan Monaco, bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Fransa Kupası'nda yarı final, Lig Kupası'nda da final oynama başarısı gösterd. Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde en yüksek gol ortalamasına sahip ikinci takım konumundaki Monaco'nun en skoreri Falcao, en dikkati çeken oyuncusu ise Mbappe oldu.



Monaco, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiği Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain'in (PSG) son yıllarda kurduğu üstünlüğe son verdi.



Lig maratonunu 17 yıl sonra rakiplerinin önünde bitirmeyi garantileyen Monaco, PSG'nin 4 sezonluk şampiyonluk serisini noktaladı.



Bir alt lige düştüğü 2010-2011 sezonunda taraftarlarını üzen Monaco, Rus iş adamı Dmitry Rybolovlev'in kulüp hisselerini satın almasının ardından hızlı bir şekilde toparlanarak 2013'te tekrar Ligue 1'e yükseldi ve eski günlerine döndü.



Ligue 1'de tarihinin 8. şampiyonluğuna ulaşan Monaco, 1961, 1963, 1978, 1982, 1988, 1997 ve 2000'de de kupayı müzesine götürmüştü.



TRANSFER POLİTİKASI BAŞARI GETİRDİ



Geçen sezon başında UEFA Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle Anthony Martial, Geoffrey Kondogbia, Layvin Kurzawa, Aymen Abdennour ve Yannick Carrasco'yu yüksek bonservis bedelleriyle satan, bu isimlerin yerlerine Fabinho, Thomas Lemar ve Kylian Mbappe gibi umut vadeden oyuncuları yerleştiren Monaco, bu projesinde elde ettiği başarıyla futbol kamuoyunda adından söz ettirdi.



Leonardo Jardim'in teknik direktörlüğünü yaptığı kırmızı-beyazlılar, bu sezon yakaladığı form grafiğinin yanında attığı gol sayısı ile de ön plana çıktı.



Portekizli teknik adamın başında bulunduğu 2014-2015'te 51, 2015-2016'da ise 57 olmak üzere ligde 108 gol atan Monaco, bu sezon ise oynadığı 37 maçta 104 kez fileleri havalandırdı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Psg  Hegemonyasına  Son  Veren  Takım  Monaco    haber

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