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PSG galibiyeti sonrası sürpriz ayrılık çıkışı

PSG GALİBİYETİ SONRASI SÜRPRİZ AYRILIK ÇIKIŞI

Real Madrid'de forma giyen Sergio Ramos, "Şampiyonlar Ligini kazansak bile Zidane sürpriz bir şekilde takımdan ayrılabilir." dedi.

Tarih : 16 Şubat 2018, 11:30
Puan Ver : Psg Galibiyeti Sonrası Sürpriz Ayrılık Çıkışı(9/10)5

Real Madrid'in Devler Ligi'nde PSG'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Sergio Ramos, çarpıcı ifadeler kullandı.

Birkaç haftadır eflatun-beyazlılardaki geleceği tartışma konusu olan Fransız çalıştırıcı Zinedine Zidane'ın sezon sonunda takımdan ayrılabileceğine vurgu yapan Ramos, şöyle konuştu:

"ZİDANE TAKIMDAN AYRILABİLİR"

Şampiyonlar Ligini kazansak bile Zidane sürpriz bir şekilde takımdan ayrılabilir. Dinlenmek isteyebilir. Geleceği ile ilgili planları ondan başkası bilemez.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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