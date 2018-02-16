PSG GALİBİYETİ SONRASI SÜRPRİZ AYRILIK ÇIKIŞI
Real Madrid'de forma giyen Sergio Ramos, "Şampiyonlar Ligini kazansak bile Zidane sürpriz bir şekilde takımdan ayrılabilir." dedi.
Real Madrid'in Devler Ligi'nde PSG'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Sergio Ramos, çarpıcı ifadeler kullandı.
Birkaç haftadır eflatun-beyazlılardaki geleceği tartışma konusu olan Fransız çalıştırıcı Zinedine Zidane'ın sezon sonunda takımdan ayrılabileceğine vurgu yapan Ramos, şöyle konuştu:
"ZİDANE TAKIMDAN AYRILABİLİR"
Şampiyonlar Ligini kazansak bile Zidane sürpriz bir şekilde takımdan ayrılabilir. Dinlenmek isteyebilir. Geleceği ile ilgili planları ondan başkası bilemez.
Kaynak: haberinburada
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