Real Madrid'de forma giyen Sergio Ramos, "Şampiyonlar Ligini kazansak bile Zidane sürpriz bir şekilde takımdan ayrılabilir." dedi.

Real Madrid'in Devler Ligi'nde PSG'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Sergio Ramos, çarpıcı ifadeler kullandı.

Birkaç haftadır eflatun-beyazlılardaki geleceği tartışma konusu olan Fransız çalıştırıcı Zinedine Zidane'ın sezon sonunda takımdan ayrılabileceğine vurgu yapan Ramos, şöyle konuştu:

"ZİDANE TAKIMDAN AYRILABİLİR"

Şampiyonlar Ligini kazansak bile Zidane sürpriz bir şekilde takımdan ayrılabilir. Dinlenmek isteyebilir. Geleceği ile ilgili planları ondan başkası bilemez.

Kaynak: haberinburada