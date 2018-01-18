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PSG Evinde Dijon'u 8-0 Mağlup Etti

PSG EVİNDE DİJON'U 8-0 MAĞLUP ETTİ

Fransa Liginin 21. haftasında PSG kendi sahasında Dijon'u ağırladı. Ev sahibi ekip dünya yıldızı Neymar'ın önderliğinde rakibine gol yağdırdı ve 8-0'lık skorla mücadeleyi kazandı.

Tarih : 18 Ocak 2018, 04:30
Puan Ver : Psg Evinde Dijon'u 8-0 Mağlup Etti(9/10)5

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında PSG kendi sahasında Dijon karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 8-0'lık skorla kazandı. Maçın yıldızı 4 gol ve 2 asistle Brezilyalı oyuncu Neymar oldu.

NEYMAR 4 GOL ATTI

Ev sahibi ekibin gollerini 4'te ve 15'te Di Maria, 21'de Cavani, 42, 57, 73 ve 83'te penaltıdan Neymar, 77'de de Mbappe kaydetti.

Alınan bu sonuçla PSG puanını 56'ya yükseltirken, Dijon 25 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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