Fransa Liginin 21. haftasında PSG kendi sahasında Dijon'u ağırladı. Ev sahibi ekip dünya yıldızı Neymar'ın önderliğinde rakibine gol yağdırdı ve 8-0'lık skorla mücadeleyi kazandı.

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında PSG kendi sahasında Dijon karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 8-0'lık skorla kazandı. Maçın yıldızı 4 gol ve 2 asistle Brezilyalı oyuncu Neymar oldu.

NEYMAR 4 GOL ATTI

Ev sahibi ekibin gollerini 4'te ve 15'te Di Maria, 21'de Cavani, 42, 57, 73 ve 83'te penaltıdan Neymar, 77'de de Mbappe kaydetti.

Alınan bu sonuçla PSG puanını 56'ya yükseltirken, Dijon 25 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada