PSG, EMRE MOR İÇİN BORUSSİA DORTMUND'A TEKLİFTE BULUNDU
Fransız devi Paris Saint-Germain, Emre Mor'un kiralanması için Alman ekibi Borussia Dortmund'a teklifte bulundu.
Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcumuz Emre Mor'a transfer teklifi geldi!..
Fransız devi Paris Saint-Germain, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar ve Tuchel'le yaşadığı problemler nedeniyle yeterli forma şansı bulamayan Emre'yi transfer etmek için harekete geçti.
kaynak:haberler
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