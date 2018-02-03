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PSG Deplasmanda Lille'i 3-0 Mağlup Etti

PSG DEPLASMANDA LİLLE'İ 3-0 MAĞLUP ETTİ

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında lider Paris Saint-Germain, delasmanda Lille'i 3-0'lık skorla mağlup etti.

Tarih : 03 Şubat 2018, 21:40
Puan Ver : Psg Deplasmanda Lille'i 3-0 Mağlup Etti(6/10)2

Lille - Paris Saint Germain maçında kazanan, 3-0'lık skorla PSG oldu. Fransa Ligue 1'in 24. hafta mücadelesi, Pierre-Mauroy Stadı'nda oynandı.

PSG'ye galibiyeti getiren goller, 45. dakikada Berchiche, 77. dakikada Neymar ve 87. dakikada Lo Celso'dan geldi.

PSG EN YAKIN TAKİPÇİSİNİN 11 PUAN ÖNÜNDE

Bu skorun ardından PSG puanını 62 yaptı ve 2. sıradaki Marsilya'nın 11 puan önünde liderliğini sürdürdü. Lille ise 25 puanla 17. sırada kaldı.

Ligue 1'in 25. haftasında PSG deplasmanda Toulouse ile karşılaşacakken, Lille ise deplasmanda Nantes'e konuk olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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