Yavaş yavaş, ömrü bitmeye yaklaşan Playstation 2 için bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Son günlerde konuşulan iddialara göre, Playstatinon 2'de fenomen olmuş ve halen oynamaktan sıkılmadığımız oyunlar Playstation 4'e göre uyumlu olarak çıkacak.



Yavaş yavaş, ömrü bitmeye yaklaşan Playstation 2 için bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Son günlerde konuşulan iddialara göre, Playstatinon 2'de fenomen olmuş ve halen oynamaktan sıkılmadığımız oyunlar Playstation 4'e göre uyumlu olarak çıkacak.











Geçtiğimiz ay Halo 5: Guardians ile birlikte Xbox One satışlarının tavan yapması, Sony'nin hızlı bir cevap vermesine neden olmuş gibi gözüküyor. Firma PS2 oyunlarını PS4 için hazırladığını duyurdu.



Sony'nin hali hazırdaki en çok satan konsolu durumundaki PS2, haliyle zengin bir oyun kataloğuna sahip ve God of War gibi pek çok kült yapımın doğuşuna sahne olmuştu. PS2 oyunlarının PS4 üzerinde oynanabilmesi şüphesiz eski konsolun hayranlarında ilgi uyandıracaktır.