Sony'nin konsol dünyasındaki yeni büyük silahı PS4 Pro, halihazırdaki bazı oyunlara, yama ile 4K HD Ultra desteği verecek. Listede yer almayan bazı oyunlar da kullanıcıları, hayal kırıklığına uğratacak.



Sony'nin konsol dünyasındaki yeni büyük silahı PS4 Pro, halihazırdaki bazı oyunlara, yama ile 4K HD Ultra desteği verecek. Listede yer almayan bazı oyunlar da kullanıcıları, hayal kırıklığına uğratacak.







Son zamanlarda “Geriye Uyumluluk Projesi” ve Xbox One Scorpio modeliyle Microsoft'un gerisinde kalan Sony PlayStation 4, muhteşem bir geri dönüşle tahtını geri alma amacı güdüyor. Önümüzdeki hafta itibariyle Japonların nükleer bombası PS4 Pro satışa çıkıyor. Bilindiği üzere söz konusu model, 4K HD Ultra ve 60 FPS desteği sunuyor. Ne var ki bundan yararlanabilecek oyunların sayısı kısıtlı.



Öncelikle kesin olarak bu yapıdan faydalanacak oyunları sıralayalım:







Battlefield 1









Call of Duty: Black Ops 3









Call of Duty: Infinite Warfare









Days Gone









Dishonored 2









Farpoint (PlayStation VR)









FIFA 17









Final Fantasy XV









For Honor









Ghost Recon: Wildlands









Infamous: First Light









The Last of Us: Remastered









Mass Effect: Andromeda









Pro Evolution Soccer 2017









Rise of the Tomb Raider









Skyrim: Special Edition









Spider-Man









Steep









Titanfall 2









Uncharted 4: A Thief's End









Watch Dogs 2











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