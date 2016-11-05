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ps4 pro 4k desteği alacak oyunlar belli oldu!

PS4 PRO 4K DESTEĞİ ALACAK OYUNLAR BELLİ OLDU!

Sony'nin konsol dünyasındaki yeni büyük silahı PS4 Pro, halihazırdaki bazı oyunlara, yama ile 4K HD Ultra desteği verecek. Listede yer almayan bazı oyunlar da kullanıcıları, hayal kırıklığına uğratacak.

Tarih : 05 Kasım 2016, 12:22
Puan Ver : Ps4 Pro 4K Desteği Alacak Oyunlar Belli Oldu!(9/10)9


Sony'nin konsol dünyasındaki yeni büyük silahı PS4 Pro, halihazırdaki bazı oyunlara, yama ile 4K HD Ultra desteği verecek. Listede yer almayan bazı oyunlar da kullanıcıları, hayal kırıklığına uğratacak.



 



Son zamanlarda “Geriye Uyumluluk Projesi” ve Xbox One Scorpio modeliyle Microsoft'un gerisinde kalan Sony PlayStation 4, muhteşem bir geri dönüşle tahtını geri alma amacı güdüyor. Önümüzdeki hafta itibariyle Japonların nükleer bombası PS4 Pro satışa çıkıyor. Bilindiği üzere söz konusu model, 4K HD Ultra ve 60 FPS desteği sunuyor. Ne var ki bundan yararlanabilecek oyunların sayısı kısıtlı.



Öncelikle kesin olarak bu yapıdan faydalanacak oyunları sıralayalım:





  • Battlefield 1





  • Call of Duty: Black Ops 3





  • Call of Duty: Infinite Warfare





  • Days Gone





  • Dishonored 2





  • Farpoint (PlayStation VR)





  • FIFA 17





  • Final Fantasy XV





  • For Honor





  • Ghost Recon: Wildlands





  • Infamous: First Light





  • The Last of Us: Remastered





  • Mass Effect: Andromeda





  • Pro Evolution Soccer 2017





  • Rise of the Tomb Raider





  • Skyrim: Special Edition





  • Spider-Man





  • Steep





  • Titanfall 2





  • Uncharted 4: A Thief's End





  • Watch Dogs 2





 



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