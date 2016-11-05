PS4 PRO 4K DESTEĞİ ALACAK OYUNLAR BELLİ OLDU!
Sony'nin konsol dünyasındaki yeni büyük silahı PS4 Pro, halihazırdaki bazı oyunlara, yama ile 4K HD Ultra desteği verecek. Listede yer almayan bazı oyunlar da kullanıcıları, hayal kırıklığına uğratacak.
Sony'nin konsol dünyasındaki yeni büyük silahı PS4 Pro, halihazırdaki bazı oyunlara, yama ile 4K HD Ultra desteği verecek. Listede yer almayan bazı oyunlar da kullanıcıları, hayal kırıklığına uğratacak.
Son zamanlarda “Geriye Uyumluluk Projesi” ve Xbox One Scorpio modeliyle Microsoft'un gerisinde kalan Sony PlayStation 4, muhteşem bir geri dönüşle tahtını geri alma amacı güdüyor. Önümüzdeki hafta itibariyle Japonların nükleer bombası PS4 Pro satışa çıkıyor. Bilindiği üzere söz konusu model, 4K HD Ultra ve 60 FPS desteği sunuyor. Ne var ki bundan yararlanabilecek oyunların sayısı kısıtlı.
Öncelikle kesin olarak bu yapıdan faydalanacak oyunları sıralayalım:
Battlefield 1
Call of Duty: Black Ops 3
Call of Duty: Infinite Warfare
Days Gone
Dishonored 2
Farpoint (PlayStation VR)
FIFA 17
Final Fantasy XV
For Honor
Ghost Recon: Wildlands
Infamous: First Light
The Last of Us: Remastered
Mass Effect: Andromeda
Pro Evolution Soccer 2017
Rise of the Tomb Raider
Skyrim: Special Edition
Spider-Man
Steep
Titanfall 2
Uncharted 4: A Thief's End
Watch Dogs 2
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