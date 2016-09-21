

Sony, PlayStation4 oyun konsolları modellerinde oyuncuların yüzünü güldürecek yeni bir fiyat düzenlemesine gitti. Oyuncuların gözde oyun platformu PlayStation4 modelleri yeni fiyatlarıyla sunuluyor. Bu kapsamda 9 Eylül tarihinden itibaren 500GB'lık PS4 1.499 TL yerine 1.299 TL, PS4 1TB ve oyun paketlerri 1.699 TL yerine 1.499 TL ve PS4 1TB özel kasa paketleri ise 1.849 TL yerine 1.649 TL yeni fiyatlarıyla kullanıcılarıyla buluşacak.







Sony'nin yeni duyurduğu daha ince ve daha hafif olan 500GB'lık PlayStation4 CUH-2000 serisi ise Eylül ayında 1.299 TL satış fiyatıyla piyasaya çıkacak.



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