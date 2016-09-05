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provokatörlerden yeni şov: açlık grevi

PROVOKATÖRLERDEN YENİ ŞOV: AÇLIK GREVİ

HDP, DBP, HDK, KJA ve DTK'dan 50 isim, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan haber alamadıklarını iddia ederek açlık grevine başladı.

Tarih : 05 Eylül 2016, 14:17
Puan Ver : Provokatörlerden Yeni Şov: Açlık Grevi(10/10)11


Terör örgütü PKK'nın alçak saldırıları son dönemde artarken, bazı siyasi parti ve kuruluşlar da Güneydoğu'da provokasyon başlatmak için düğmeye bastı. "PKK terör örgütü değildir" diyen Demirtaş'ın genel başkanı olduğu HDP ile DBP, HDK, KJA ve DTK, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan 'haber alamadıkları' bahanesiyle açlık grevine başladı.



Açlık grevine aralarında HDP'den Dilek Öcalan ve Ferhat Encü, DBP'den Sebahat Tuncel, DTK'dan Leyla Güven, İmralı Heyeti'nden Ceylan Bağrıyanık, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bekir Kaya, Öcalan'ın avukatları Ebru Günay ve Cengiz Çiçek'in de aralarında olduğu 50 kişi katıldı.








Etiketler: Provokatörlerden  Yeni  Şov  Açlık  Grevi    haber

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