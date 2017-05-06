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proton suprima x suv

PROTON SUPRİMA X SUV

Binek modelleriyle kullanıcılarla buluşan Proton SUV pazarına iddialı bir modelle giriş yapmaya hazırlanıyor.

Tarih : 06 Mayıs 2017, 13:21
Puan Ver : Proton Suprima X Suv(7/10)5


Markanın bir süredir hazırlığı içerisinde olduğu SUV modeli Suprima X'in ortaya çıkan son tasarım detayları da, markanın tekrar gündeme gelebilmesi adına ciddi sinyalleri içeriyor.



Saharudin Busri tarafından geliştirilen Suprima X'in resmi detaylarıyla ulusal Ar-Ge departmanı MIMOS tarafından paylaşıldı.



Geçtiğimiz dönemde küçük detaylarını gösteren örtülü fotoğraflarıyla karşımıza çıkan Suprima X'in dış yapısını dikkat çekici.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Proton  Suprima  X  Suv    haber

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