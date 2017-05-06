

Markanın bir süredir hazırlığı içerisinde olduğu SUV modeli Suprima X'in ortaya çıkan son tasarım detayları da, markanın tekrar gündeme gelebilmesi adına ciddi sinyalleri içeriyor.







Saharudin Busri tarafından geliştirilen Suprima X'in resmi detaylarıyla ulusal Ar-Ge departmanı MIMOS tarafından paylaşıldı.







Geçtiğimiz dönemde küçük detaylarını gösteren örtülü fotoğraflarıyla karşımıza çıkan Suprima X'in dış yapısını dikkat çekici.







kaynak:ahaber