PROTON SUPRİMA X SUV
Binek modelleriyle kullanıcılarla buluşan Proton SUV pazarına iddialı bir modelle giriş yapmaya hazırlanıyor.
Markanın bir süredir hazırlığı içerisinde olduğu SUV modeli Suprima X'in ortaya çıkan son tasarım detayları da, markanın tekrar gündeme gelebilmesi adına ciddi sinyalleri içeriyor.
Saharudin Busri tarafından geliştirilen Suprima X'in resmi detaylarıyla ulusal Ar-Ge departmanı MIMOS tarafından paylaşıldı.
Geçtiğimiz dönemde küçük detaylarını gösteren örtülü fotoğraflarıyla karşımıza çıkan Suprima X'in dış yapısını dikkat çekici.
kaynak:ahaber
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