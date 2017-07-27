Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, Aybastı İlçesi Perşembe Yayla Şenlikleri'nde protokol tribününde meydana gelen arbedenin ardından, önce savcılığa başvurarak Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Enver Yılmaz hakkında şikayetçi oldu, şimdi de görevden alınmak için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu.

ÇELİK, MİLLETVEKİLİ KOLTUĞUNA OTURUNCA KAVGA ÇIKMIŞTI

Ordu'daki güreş şenliklerinde, protokol tribününde Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, milletvekili koltuğuna oturan Emniyet Müdürü Suat Çelik'i kaldırmak istediği esnada arbede yaşanmıştı.

OLAYDA NUMAN KURTULMUŞ DA EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRMİŞTİ

Çıkan arbedede protokolde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'ta ezilme tehlikesi geçirmiş, şenliği terk etmişti.

ORDU EMNİYET MÜDÜRÜ İZNE AYRILDI

Yaşanan kavganın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilerek Ordu'ya gelen 2 Mülkiye Başmüfettişi ile Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yürütürken, Emniyet Müdürü Suat Çelik bugün itibariyle izne ayrıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAŞVURDU: BENİ GÖREVDEN ALIN

Yazılı bir açıklama yapan Çelik, "Geçtiğimiz günlerde ilimiz Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası şenliklerinde meydana gelen ve yaşanmasını asla arzu etmediğim nahoş olay sebebiyle; üstlenmiş olduğum görevin önemi ve devlet memuriyeti ciddiyeti gereği 27 Temmuz 2017 tarihi itibariyle senelik izne ayrılarak, İçişleri Bakanlığımızdan geçici de olsa Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde görevlendirilmemi talep etmiş bulunmaktayım" dedi.

Kaynak: haberinburada