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protestocuların yaktığı genç hayatını kaybetti

PROTESTOCULARIN YAKTIĞI GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta 20 Mayısta düzenlenen Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı gösterilerde, protestocular tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan genç hayatını kaybetti.

Tarih : 05 Haziran 2017, 10:05
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İçişleri Bakanlığı 21 yaşındaki Orlando Jose Figuera'nın ölümünü sosyal medya ve resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Vücudunun yüzde 80'inde birinci ve ikinci dereceden yanıklar oluşan Figueranın tedavisine başkentteki Domingo Luciani hastanesinde devam ediliyordu.



Başkentteki Altamira meydanında 20 Mayıs'ta sağ muhalefet tarafından düzenlenen gösterilerde Figuera protestocuların arasında kalmıştı. Genç önce linç edilmiş sonra da üzerine benzin dökülerek yakılmıştı. Adalet Bakanlığı gencin linç sırasında bıçaklandığını da duyurmuştu.



Başkan Maduro gencin hükümet destekçisi olduğu için saldırıya uğradığını söyleyerek olaydan sağ muhalefeti sorumlu tutmuştu.



 



kaynak:milliyet








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