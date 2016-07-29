

Protein Tozu Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?



Amatör ya da profesyonel amaçlarla olması fark etmeksizin düzenli olarak spor yapan pek çok kişi protein ihtiyaçlarını karşılamak için protein tozu gıda takviyelerinden destek alarak besin ihtiyacını karşılıyor. Bunun yanı sıra hayvansal gıdaların tüketiminde problem yaşayan kişiler başta olmak üzere günlük ihtiyaç duyulan protein miktarlarını karşılayamayan kişiler de protein tozu kullanımı ile eksiklerini kapatmaya çalışıyor. Gıda takviyesi üreticisi konumunda bulunan pek çok firma çeşitli araştırma faaliyetlerinin sonucunda en verimli ürünü ortaya koymaya gayret ediyorlar. Bu ürünler için kendisi için en faydalı olabilecek takviyeyi seçmeden önce kişiler ucuz protein tozu seçme yoluna gidiyorlar. Fakat gıda takviyeleri üzerinde bulunan etiketlerde yer alan fiyatlara göre değil kesinlikle sahip oldukları içeriklere göre seçilmelidir. Özellikle son yıllarda gıda takviyelerine olan ilginin hızla artması sonucu pek çok gıda takviyesi üreticisi piyasaya çıkmış ve kaliteden yoksun olan pek çok protein tozunun üretimini de gerçekleştirmektedir. Bu yüzden kullanıcılar öncelikle içerikleri açısından kendilerine en uygun protein tozlarını belirlemeli ve bunlar arasından en ucuz protein tozu takviyesini seçmelilerdir. İçerik açısından hidrolize protein, izole proteini gibi çeşitleri bulunan protein tozlarında yaygın görüşün aksine izole proteinde de pek çok avantaj bulunmaktadır.



İzole Whey Proteini Nedir?



Protein tozları elde edilirken kullanıcılar için en faydalı gıda takviyelerinin ortaya çıkmasını sağlamak amacı ile farklı teknikler kullanılarak protein kaynağı olan besinlerin yağ ve şekerden arındırılması sağlanmaktadır. Bu aşamada kullanılan izole tekniği sonucu izole protein adı verilen gıda takviyeleri meydana gelmektedir. Protein tozları içinde en fazla protein içeriğine sahip olması ile ön plana çıkan bu ürünlerde diğer protein tozlarında olduğu gibi herhangi bir katkı maddesi veya tatlandırıcıya çoğu zaman rastlanmaz. Bu sayede en saf şekilde protein içeriğini vücuda almak mümkün olmaktadır. İzole olarak elde edilmiş whey protein en hızlı şekilde kana karışması ile çabuk sindirilen proteinlerden biri olmaktadır. Ayrıca BCAA grubu aminoasitlerin de yoğun bir şekilde bulunduğu bu gıda takviyeleri kasların gelişimi ve tamiri açısından en önemli gıda takviyeleri konumuna gelmektedir. İzole tekniği kullanılarak elde edilen whey protein ilk aşamada yoğun miktarda laktoz içermektedir. Vücut için zararlı olabilecek bu madde iyon değişimi adı verilen bir aşamada izole tekniğinde kaybolarak sıfıra inmektedir. Özellikle düşük karbonhidrat alımları gerçekleştirerek diyetlerini yapan kişiler için en ideal ürünlerin başında gelen izole protein kilo vermek isteyenler için de tercih edilebilir protein tozları arasında üst sıralarda yer almaktadır.



İzole Wheyin Konsantre Wheyden Farkı Nedir?



Kullanıcılar için izole proteinlerle diğer protein çeşidi gıda takviyeleri karşılaştırıldığında ilk göze çarpan nokta izole proteinlerin fiyatlarının kalite farkı nedeniyle diğer protein çeşitleri arasında en yüksek fiyatlara sahip olmasıdır. En saf protein içeriğine sahip olduğu bilinen bu gıda takviyelerinin fiyatlarının da bu seviyelerde olması şaşırtıcı değildir. Bu konuda tereddüt yaşayan kişiler mutlaka ürünlerin içeriğini incelemeli ve kendisi için en iyi kararı vermelidir. Yağ ve karbonhidrat oranı bakımından oldukça düşük seviyelerde seyreden izole protein gıda takviyeleri spor yapan kişiler için en ideal ürünler konumuna gelmektedir. Ayrıca süt şekeri olan laktoz izole işlemleri sırasında kaybolduğu için izole proteinin daha etkili olmasını sağlayabilmektedir. Laktoz intoleransı bulunan kişiler izole proteini ürünlerini rahatlıkla kullanabilirler. Farklı tekniklerle elde edilmiş olsa da her türlü whey protein içeriği hemen hemen vücutta benzer özellikleri göstermektedir. Protein tozu ürünlerini sitemizi adresinden inceleyebilirsiniz.