PROSTAT SAĞLIĞI İÇİN MUTLAKA YENMESİ GEREKENLER
Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, erkek beslenmesinin ayrıntılarını anlattı: Göbek yağı neden oluşur, günde kaç kalori almalı, prostat sağlığı için ne yemeli?
Doğru beslenmenin hastalıklara karşı savaşmaya, iyi görünmeye, daha genç, dinamik ve aktif hissetmeye yardımcı olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, erkekler için beslenmenin püf noktalarını anlattı.
DOMATES PROSTAT SAĞLIĞINI DESTEKLER
Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, “Yaşamınız boyunca sürdürdüğünüz beslenme biçiminiz, iyi veya kötü nasıl bir yaşlılık geçireceğinizin habercisidir. En az her gün 2 porsiyon meyve ve 2-3 porsiyon sebze, en az haftada bir kez domates ya da domates sosu içeren bir besin yiyin. Domates içeriğindeki antioksidan likopen ile prostat sağlığını destekler. Domates, koyu yeşil yapraklı sebzeler, patates, muz ve kabak içerdikleri potasyum ile yüksek kan basıncını azaltıp kalp krizi ve felç gibi hastalıklara karşı koruma sağlarlar” dedi.
kaynak:sözcü
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