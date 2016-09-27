

PROSTAT KANSERİ BU ŞİKAYETLERLE KENDİNİ BELLİ EDİYOR







1. İdrar yapma güçlüğü.



2. İdrar akışında kuvvet azalması.



3. Menide ya da idrarda kan görülmesi.



4. Boşalma esnasında ağrı.



5. Kasık bölgesinde rahatsızlık hissi



6. Kemik ağrıları.



7. Sertleşme bozukluğu prostat kanserine işaret edebilir.







RİSK GRUBUNDA MISINIZ?







• İleri yaş.



• Siyah ırktan olmak.



• Ailede prostat ve meme kanseri öyküsü.



• Hayvansal yağ ve proteinden zengin beslenmek.



• Androjen adı verilen erkeklik hormonunun fazla olması.



• Hareketsiz yaşam.



Bu gruptaki kişilerin risklerini bilmelerinin, erken tanı ve tedavi için üroloji uzmanına başvurmalarının önemli olduğuna vurgu yapan Dr. Egemen, erken evrede en etkin tedavi cerrahi olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı:







CERRAHİ TEDAVİ NE ZAMAN GEREKİR?







“Kanserin büyüme hızı, yayılım durumu, hastanın genel sağlık durumu ve uygulanacak tedavinin etkinliğinin yanı sıra, olası yan etkilerine de bağlı olarak farklı tedavi seçenekleri tercih edilebilir. Çok erken evrede tespit edilen prostat kanseri hemen tedavi edilmeyebilir. Bazı hastalarda tedavi yerine takip önerilebilir. Cerrahi, erken dönem prostat kanserinin en yaygın ve en başarılı tedavisidir. Robotik, laparoskopik ve açık cerrahi yöntemler mevcut olup her bir cerrahi yöntem hastaya göre tercih edilmelidir. Cerrahi yaklaşımda amaç prostatın tamamının alınmasıdır. Uygun vakalarda prostat çevresinde bulunan ve peniste sertleşmeye yardımcı olan sinirler korunabilir.”