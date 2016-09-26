

Erkeklerde görülen en yaygın kanserlerden biri olan prostat kanseri, kansere bağlı ölümler sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Dünyada her 3 dakikada bir kişiye prostat kanseri tanısı konulurken, 14 dakikada bir de prostat kanserine bağlı yaşam kayıpları gerçekleşiyor. Ancak erken evrede yakalanan prostat kanserinde tedavi başarısı yükseliyor.







Memorial Antalya Hastanesi'nden Op. Dr. Egemen İşgören, prostat kanserinde erken tanının önemi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.







50 yaşından sonra yılda bir kez tarama yaptırın







Prostat kanserinin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Hücre düzeyinde gerçekleşen genetik kusurlara bağlı bazı prostat hücrelerinin kontrol dışı büyümesi ve normal hücrelerin yerini alması ile öncelikle çevre dokulara ileri evrede ise uzak organlara yayılması söz konusu olmaktadır. Kemiklere yayılım olduğu durumlarda ise ağrı ve kırıklar ortaya çıkabilir. Hem kanserin özellikleri hem de yanlış tedavisi idrar kaçırmaya ve sertleşme bozukluğuna neden olabilmektedir. Prostat kanserini erken evrede tespit etmenin en etkili yolu tarama yapılmasıdır. Bu tarama yöntemlerinin 50 yaşından sonra tüm erkeklere yılda bir uygulanması önerilmektedir.