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prosinecki, bursaspor yolunda

PROSİNECKİ, BURSASPOR YOLUNDA

Teknik direktör arayışları kapsamında bir süredir Prosinecki ile görüşmelerini sürdüren yeşil-beyazlıların deneyimli teknik adam ile imzaya yakın olduğu bildirildi.

Tarih : 13 Haziran 2017, 11:07
Puan Ver : Prosinecki, Bursaspor Yolunda(10/10)12


Geride kalan sezonda 5 farklı teknik adam ile sahaya çıkan Bursaspor, yeni sezon öncesi deneyimli bir ismi göreve getirmek istiyor. Bu doğrultuda daha önce de temas kurduğu ancak Azerbaycan Federasyonu'ndan onay alamayan Hırvat çalıştırıcı Robert Prosinecki ile bir kez daha görüşen yeşil-beyazlı yöneticiler, deneyimli teknik adamdan olumlu yanıt aldı.



BUGÜN BELLİ OLACAK



Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıran ve Bursaspor'da görev yapmaya sıcak bakan 48 yaşındaki çalıştırıcının bugün federasyon yetkilileri ile bir araya geleceği ve 31 Aralık'ta sona erecek sözleşmesini sonlandırmak istediğini söyleyeceği öğrenildi. Süper Lig'de daha önce Kayserispor'u da çalıştıran deneyimli teknik adamın yeşil-beyazlı takıma gelmesine kesin gözüyle bakılırken, durumunun ise bugün akşam saatlerine kadar belli olması bekleniyor.



 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Prosinecki  Bursaspor  Yolunda    haber

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