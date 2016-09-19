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PROMOSYONDA EMEKLİNİN GÖZÜ KULAĞI MÜEZZİNOĞLU'NDA


PROMOSYONDA EMEKLİNİN GÖZÜ KULAĞI MÜEZZİNOĞLU'NDA
Tarih : 19 Eylül 2016, 12:54
Puan Ver : Promosyonda Emeklinin Gözü Kulağı Müezzinoğlu'nda(9/10)9


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında emeklilere aylıkları karşılığında belli bir miktar promosyon verilmesi için yürütülen pazarlık konusunda emeklilerin gözü kulağı, yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan gelecek müjdeli haberde.



2007/21 sayılı Başbakanlık genelgesiyle kamuda çalışanların maaşları karşılığında aldığı banka promosyonunun, emeklilere de aylıkları karşılığında verilmesi talebiyle gündeme gelen tartışmalar, Ak Parti'nin konuyu seçim beyannamesine taşımasıyla ciddiyet kazanmıştı.



Asgari ücretin bin 300 liraya yükseltilmesi, emekli aylıklarına zam yapılması ve ticari faaliyette bulunan emeklilerden Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisinin kaldırılması gibi seçim sürecindeki vaatlerini hayata geçiren hükümet, emeklilere aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmesi vaadini de hayata geçirmek için çalışma yürütüyor.








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