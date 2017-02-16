Edirne Fetö Cüleri Yunanistan A Kaçıran Şebekeyi...
Promosyon Ödemesi Kimliğin Son Numarasına Göre...
Trump İkinci Fireyi Verdi! Bakan Adayı Çekildi
El Bab'da Son Durum Ne? El Bab Operasyonu Bitti Mi?
Düzce Cezaevinde Bir Mahkum Yangın Çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabe'yi Ziyaret Ederek Umre Yaptı
Tp-Link Re450 İnceleme
Apple, Airpods Siparişlerine Yetişemiyor!
Galaxy S8, 17 Milyon Üretim İle Başlangıç Alabilir
Mobil Oyunlar, Oyuncu Sayısı Konusunda Zor Günler Yaşıyor
Apple, View-Master Vr Gözlüğünü Satıştan Kaldırdı
İphone 8 Kablosuz Şarj Özelliği İle Gelecek
Geleceğin Okulları Nasıl Olacak?
Meteorolojiden Çığ Uyarısı
Taraftarın İmzalaması İçin Uzattığı Formayı ...
Kriz Yaratan Füze Doğumgünü Hediyesiymiş!
Grip İle Kesinlikle Karıştırmayan Yoksa…
Pkk'lı Kadın Terörist Bombayı Böyle Patlattı!
Ak Parti Yol Haritasını Belirledi
Dolar Güne Nasıl Başladı?

promosyon ödemesi kimliğin son numarasına göre...

PROMOSYON ÖDEMESİ KİMLİĞİN SON NUMARASINA GÖRE...

Bankalarla sözleşme yapan emekliler promosyon almaya başlayacak. Ödemeler Mart, Nisan ve Mayıs ayı boyunca sürecek. Ödeme sırası TC kimlik numarasının son rakamına göre belirlenecek ve maaş alınan tarihte hesaba yatacak...

Tarih : 16 Şubat 2017, 11:00
Puan Ver : Promosyon Ödemesi Kimliğin Son Numarasına Göre...(10/10)10


Emeklilerin promosyon ödemeleri 1 Mart itibarıyla başlıyor. Ödemeler üç ay boyunca sürecek. Yani 11.5 milyon emeklinin tamamına birden ödeme yapılmayacak. Ödeme sırası TC kimlik numarasının son rakamına göre belirlenecek. Örneğin kimlik numarasının son rakamı 9-7-5 olanlara Mart'ta, 3-1-8 olanlara Nisan'da, 6-4-2-0 olanlara ise Mayıs'ta ödenecek. Para, o ayki maaş alman tarihte hesaba geçecek.



MAAŞIN YATTIĞI TARİHTE



Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre; her ayın 21'inde maaş alan bir kişi maaşıyla birlikte promosyonunu da 21 Mart'ta alacak. Maaşa ilave promosyon 300-450 lira arasında olacak. Maaşı 1000 liranın altında olan 2.3 milyon emekliye 300 lira, 1000-2000 lira arası olan 8.5 milyon emekliye 375 lira, 2000 lira üzerinde olan 791 bin emekliye 450 lira promosyon ödenecek. Ama bankalara gidip promosyon sözleşmesi imzalamayı unutmayın! Sözleşme yoksa promosyon da yok.



5 MİLYAR ÖDENECEK



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bugün itibarıyla toplam 16 bankayla protokol imzaladığını duyurdu. Bu bankalar emeklilerin maaş aldığı bankaların yüzde 99.5'ine denk geliyor. Bankalar şöyle: Ziraat, İş Bankası, Yapı Kredi, ING, Akbank, Burgan, Vakıfbank, TEB, Garanti, QNB Finansbank, Şekerbank, Halkbank, Fibabanka, PTT, Denizbank, ICBC Turkey. 11.5 milyon emekliye ödenecek toplam promosyon tutarı 5 milyar lira olacak.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Promosyon  Ödemesi  Kimliğin  Son  Numarasına  Göre    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER