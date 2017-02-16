

Emeklilerin promosyon ödemeleri 1 Mart itibarıyla başlıyor. Ödemeler üç ay boyunca sürecek. Yani 11.5 milyon emeklinin tamamına birden ödeme yapılmayacak. Ödeme sırası TC kimlik numarasının son rakamına göre belirlenecek. Örneğin kimlik numarasının son rakamı 9-7-5 olanlara Mart'ta, 3-1-8 olanlara Nisan'da, 6-4-2-0 olanlara ise Mayıs'ta ödenecek. Para, o ayki maaş alman tarihte hesaba geçecek.



MAAŞIN YATTIĞI TARİHTE







Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre; her ayın 21'inde maaş alan bir kişi maaşıyla birlikte promosyonunu da 21 Mart'ta alacak. Maaşa ilave promosyon 300-450 lira arasında olacak. Maaşı 1000 liranın altında olan 2.3 milyon emekliye 300 lira, 1000-2000 lira arası olan 8.5 milyon emekliye 375 lira, 2000 lira üzerinde olan 791 bin emekliye 450 lira promosyon ödenecek. Ama bankalara gidip promosyon sözleşmesi imzalamayı unutmayın! Sözleşme yoksa promosyon da yok.







5 MİLYAR ÖDENECEK







Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bugün itibarıyla toplam 16 bankayla protokol imzaladığını duyurdu. Bu bankalar emeklilerin maaş aldığı bankaların yüzde 99.5'ine denk geliyor. Bankalar şöyle: Ziraat, İş Bankası, Yapı Kredi, ING, Akbank, Burgan, Vakıfbank, TEB, Garanti, QNB Finansbank, Şekerbank, Halkbank, Fibabanka, PTT, Denizbank, ICBC Turkey. 11.5 milyon emekliye ödenecek toplam promosyon tutarı 5 milyar lira olacak.







kaynak:milliyet