PROJELERİMİZDE HERHANGİ BİR AKSAMA YOK
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: "Projelerimizde herhangi bir aksama yok. Bütün büyük projelerimizi takvimlerimize uygun, hatta mümkünse daha da erken...
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: "Projelerimizde herhangi bir aksama yok. Bütün büyük projelerimizi takvimlerimize uygun, hatta mümkünse daha da erken bitirmenin gayreti içindeyiz. Bu, büyüyen, güçlenen Türkiye'nin 2023 hedeflerine ve sonraki hedeflerine sağlıklı yürümesini getirecek"
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