Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: "Projelerimizde herhangi bir aksama yok. Bütün büyük projelerimizi takvimlerimize uygun, hatta mümkünse daha da erken...



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: "Projelerimizde herhangi bir aksama yok. Bütün büyük projelerimizi takvimlerimize uygun, hatta mümkünse daha da erken bitirmenin gayreti içindeyiz. Bu, büyüyen, güçlenen Türkiye'nin 2023 hedeflerine ve sonraki hedeflerine sağlıklı yürümesini getirecek"