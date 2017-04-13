

Video oyunları analisti Mat Piscatella'ya göre Project Scorpio, Xbox One satışlarının Amerika'da Playstation 4'ü geçmesine yardım edebilir.



Ülkemizdeki Fenerbahçe – Galatasarayrekabetinin bir benzeri de yıllardır konsol dünyasında Playstationve Xboxarasında yaşanıyor. Firmalar her jenerasyondaki konsolları ile satış rakamlarında kıyasıya bir mücadele içinde. 6 Nisan‘da teknik özellikleri açığa çıkan Project Scorpioile Microsoft'un bir ivme kazanması bekleniyor. Oyun dünyasının ilgisini arkasına alan ProjectScorpio, Xbox One satışlarının artmasında rol alabilir.



Video oyunları analisti Mat Piscatella‘ya göre ProjectScorpio'nunyarattığı heyecan ile XboxOne, Amerika pazarında Playstation4‘ü geçip, en çok satan oyun konsolu konuma gelebilir. Piscatella, özellikle Project Scorpio'nun çıkışı ile Xbox One'ın içinde bulunduğumuz 2017yılında PS4'ün de üzerinde bir potansiyele sahip olabileceğini düşünüyor.



Analist, aslında düşünülenlerden farklı bir öngörü ortaya koymamış. Zira, XboxOne‘ın ülkesi olan Amerika'da Playstation4ya da bir başka konsoldan fazla satması sürpriz olmayacaktır. Ancak önemli olan Project Scorpio ve Playstation 4 Pro'nun global pazardaki satış rakamlarının ne olacağı. Ancak Playstation 4 Pro‘nun Project Scorpio'dan çok daha önce duyurulduğunu ve 10 Kasım 2016‘dan beri satışta olduğunu belirtelim.



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