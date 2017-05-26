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project scorpio çıkış tarihi açıklandı

PROJECT SCORPİO ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Project Scorpio çıkış tarihi, Şanghay'da düzenlenen bir etkinlikte açıklandı. Microsoft, en güçlü konsolunu kazancı bol pazarlara sürmek için zaman kaybetmek istemiyor.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 10:05
Puan Ver : Project Scorpio Çıkış Tarihi Açıklandı(5/10)4


Project Scorpio çıkış tarihi, Şanghay'da düzenlenen bir etkinlikte açıklandı. Microsoft, en güçlü konsolunu kazancı bol pazarlara sürmek için zaman kaybetmek istemiyor.



Teknoloji devi Microsoft, Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Şanghay'daçok konuşulan bilgisayarı Surface Pro‘nun da tanıtıldığı donanım odaklı bir etkinlik düzenledi. Firmanın Xboxile ilgili açıklamaları da vardı. Microsoft tarafından Project Scorpio çıkış tarihi açıklandı.



Xbox One'yi Çin'de de satan firma, Project Scorpio'nun da bu ülke de satışa sunulacağını açıkladı. Firmanın bugüne kadar yaptığı en güçlü konsol olan Scorpio, Çin'de bu yılın sonunda satışa sunulacak. Firmanın en yeni konsolunu global pazarda, Çin pazarında olduğu gibi, bu yılın sonbaharında çıkarması bekleniyor. Ancak henüz net bir tarih verilmiş değil. Bilinen tek gerçek oyuncuların Project Scorpio'ya 2017'dekavuşacak olması.



Microsoft, Playstation 4 Pro'ya rakip olacak konsolu Project Scorpio'yu kazancı bol olan pazarlarda piyasaya sürmek için zaman kaybetmek istemiyor. Çin de bu ülkelerden biri. Zira Xbox One'nin çıkışının Çin'debir süre ertelendiği biliniyor. Firmanın, Project Scorpio ile ilgili daha fazla detayı Los Angeles'te düzenlenecek olan E3 2017‘de paylaşması bekleniyor.



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