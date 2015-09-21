

Son dönemlerin trend teknolojisi olan sanal gerçeklik cihazlarından Project Morpheus'un adı değişti.



Sonytarafından geliştirilen ürün için yapılan resmi açıklamaya göre sanal gerçeklik cihazının adında değişikliğe gidildi.



Sony'den gelen resmi açıklamaya göre, daha önce Project Morpheusolarak bilinen sanal gerçeklik girişiminin ismi artık Playstation VR. Tokyo Game Show öncesi basın toplantısında yapılan tanıtımla yeni isim duyuruldu. Morpheus'un yanında çok sönük kalan bu isim muhtemelen daha ciddi ve sade olduğu için tercih edilmiş.



Yazılım geliştirme sorumlularından Masayasu Ito, bu ismin sadece yepyeni bir deneyimle eşleştirilmeyeceğini, aynı zamanda bu yeni deneyimleri yaşarken PlayStation markasının tanıdık yüzünü hatırlatacağını belirtti.



Yapılan açıklamaya göre Sony'nin işi henüz bitmedi. Donanıma rötuşlar gelmeye devam edecek ve ürünün son hali önümüzdeki dönemde belli olacak. Aynı zamanda hem Sonybünyesindeki stüdyolardan hem de üçüncü parti geliştiricilerden Playstation VRiçin yazılımlar geliyor olacak. Sony, Playstation VR'la ilgili yeni haberler için önümüzdeki ayları beklememizi söylüyor.



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