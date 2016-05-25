Google'ın modüler akıllı telefon projesi halen yapım aşamasında ve son gelen bilgilere göre biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor.



Google'ın modüler akıllı telefon projesi halen yapım aşamasında ve son gelen bilgilere göre biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor.



Google oldukça rağbet gören projesi modüler akıllı telefon ile ilgili hala çalışma aşamasında olduğunu duyurdu. Gelen bilgilere göre yıl başlarında Porto Rico'da bir pilot mağaza açılacak ve belirli kişilere Project Ara telefonları verilecekti. Bu plan hayata geçemedi ve geliştirici sürümü üzerinden gidilmesine karar verildi. Tüm bunların sonunda da proje gecikmeye başladı.



Son gelen bilgilere göre sonbahar aylarında Project Ara için bir geliştirici sürümü dağıtılacak. Esas sürüm ise 2017 yılı içinde çıkışını yapacak. İşlemci,Ram,ekran,kamera,batarya,depolama bağlantı girişi gibi modülleri istediğiniz gibi ayarlayabileceksiniz Project Ara'nın sunduğu rahatlık sayesinde. Tabiki de bu sistemde hayata geçemedi.



Yeni modüler sistem ise daha farklı bir yapı sunuyor. Ekran, işlemci, RAM, depolama, hücresel antenler ve sensörler iskelete entegre olarak veriliyor. Kullanıcılar, bu modüller ile oynayarak kendi satın aldığı modülleri takabiliyor. Panasonic, TDK, iHealth, E Ink, Toshiba, Sony ve Samsung; Project Ara için modüller geliştirdiğini açıkladı.



Maliyete baktığımızda daha önce sadece saf iskelet için 50$ ödenecekti. Kullanıcılar bu sistemde ise üst seviye bir akıllı telefon maliyetini gözden çıkarmak zorunda.



Yazılım tarafına baktığımızda ise yine değişiklikleri görüyoruz. Modül değişikliği yapmak için ayarlar menüsünden çıkar demeniz yeterli. Daha önce herhangi bir ayara ihtiyaç duymuyordu.



Sonuç olarak bu yenilikler ile birlikte Google tasarım tarafına ağırlık vermeyi de ihmal etmediğini söyledi ve her şey için 2017 yılını işaret etti.



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