

Son yıllarda dünyanın tamamını etkileyen küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, alternatif enerji kaynaklarına duyulan gereksinimi de günden güne artırıyor. Türk ekonomisine yön veren inşaat sektörünün önemli temsilcileri de bu gelişmeyi yakından takip ederek, projelerinde yenilenebilir enerji kullanımının önünü açıyor.



Özellikle güneş enerjisi konusunda Türkiye'de göz ardı edilemeyecek bir potansiyel olduğunu anımsatan YP İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Osman Cem Çankaya, bu durumun alternatif enerji kaynaklarının öneminin farkında olan tüm sektörleri de kendine çektiğini kaydetti.



İnşaat sektörünün de bu noktada önemli adımlar attığına dikkati çeken Osman Cem Çankaya, şunları söyledi:



“Hepimizin amacı gelecek nesillere güzel bir dünya bırakabilmek. İnşaat sektörü enerji kullanımının en fazla olduğu alanlardan biri. Küresel ısınmaya neden olan karbonun yüzde 30-40'ının konutlardan çıktığı göz önünde bulundurulduğunda, inşaat sektörünün alternatif enerji yatırımlarını desteklemesi çok daha anlamlı hale geliyor. İnşaat sektöründe de hayata geçirilen projelerde yenilenebilir enerji kullanımının önünü açmak ve güneşlenme süresi yüksek bölgelerde binlerce konutun elektrik ihtiyacının karşılanabileceği santrallere imza atmak gibi çalışmalar hızla artıyor.”



YP İnşaat olarak da enerji konusuna ayrı özen gösterdiklerini, bünyelerinde faaliyet gösteren YP Enerji firması ile özellikle güneş enerjisi alanına eğildiklerinin altını çizen Osman Cem Çankaya, Ankara'nın en gözde bölgelerinden Ümitköy'de Emlak Konut GYO işbirliği ile inşa ettikleri Koordinat Çayyolu projesinde de güneş enerji santraline yer verildiğini ifade etti.



Santralin, projede hayatını sürenlerin kullanacağı elektriğin bir kısmını üretmek amacıyla hayata geçirileceğini bildiren Osman Cem Çankaya, “Elektrik tesisatlarının tüketeceği enerjinin belli oranı bu sayede yenilenebilir enerji kaynağından sağlanmış olacak. Koordinat Çayyolu projesi bünyesindeki güneş enerjisi santrali ile hem ekonomik hem de çevresel anlamda önemli bir farkındalık oluşturacak. Attığımız bu adım okyanusta bir su zerresi olsa da dünyamıza olumlu katkıda bulunacağımız için son derece mutluyuz. Bundan sonra hayata geçireceğimiz yeni projelerde de yenilenebilir enerji konusu üzerine daha fazla eğileceğiz” dedi.