FOX TV'de sunuculuğunu yaptığı 'Sen İste Yeter'in yayından kaldırılması Hande Ataizi'ni derinden etkiledi. Güzel sunucu, çareyi falcılarda arıyor.

Hande Ataizi, son dönemlerde bir türlü dikiş tutmaya projelerden dolayı oldukça üzgün. Güzel sunucu son olarak FOX TV'de iki ay önce başlayan 'Sen İste Yeter'in sunuculuğunu üstlenmiş, program reytinglerin düşük olması nedeniyle 10 gün önce yayından kaldırılmıştı.

ÇAREYİ FALCILARDA ARIYOR

Posta'nın haberine göre, programın sona ermesiyle derin bir üzüntüye kapılan Ataizi'nin çareyi falcılarda aradığı iddia edildi.

HANDE'NİN EVİNİ MESKEN TUTTULAR

İstanbul'un ünlü falcıları Hande'ye sık sık uğradığı belirtilen Ataizi, program sona erdiğinde "Daha nice güzel projelere. Birkaç kişiyi gülümsetebildiysek ne mutlu bize" açıklamasını yapmıştı.

Hande Ataizi, cesur kıyafetleriyle programa damda vurmuştu;

Kaynak: haberinburada