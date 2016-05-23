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profesyonellere yönelik bir notebook: hp elitebook 1030

PROFESYONELLERE YÖNELİK BİR NOTEBOOK: HP ELİTEBOOK 1030

Profesyonel dünyaya yönelik üretilen HP Elitebook 1030 uzun pil ömrü ve tasarımıyla oldukça ilgi görecek.

Tarih : 23 Mayıs 2016, 17:11
Puan Ver : Profesyonellere Yönelik Bir Notebook: Hp Elitebook 1030(5/10)7


Profesyonel dünyaya yönelik üretilen HP Elitebook 1030 uzun pil ömrü ve tasarımıyla oldukça ilgi görecek.



HP'nin proseyonel dünya için ürettiği HP Elitebook 1030 uzun kullanım süresi ve tasarımıyla ilgi çekiyor. Dizüstü modelinde ilk göze çarpan ayrıntı 13.3 inçlik uçtan uca uzayan ekranın  Gorilla Glass 3 ile korunması tercih edilmiş. Full HD ve dokunmatik olan ekran 3200×1800 piksel çözünürlük ile geliyor. Cihazın gövdesi için metal tercih edilirken 15.5mm kalınlık ve 1.16kg ağırlık değerleri sağlanmış.



Donanıma gelecek olursak Intel Skylake tabanlı Core M işlemci kullanan cihaz bu sayede yüksek enerji verimliliği sağlayarak uzun pil ömrünü garanti ediyor. Herhangi bir fana sahip olmayan cihaz 16GB'a kadar RAM, WiDi ve Miracast kablosuz görüntü aktarımı WiFi AC, Bluetooth 4.2, USB 3.0, USB Type-C, parmak izi okuyucu, Bang&Olufsen hoparlör içeriyor.



Cihazın fiyatına gelecek olursak 1249$ fiyat etiketine sahip olacak.



G.Skill'den 4266MHz hızında 16GB Trident Z DDR4 bellek








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